NISSAN #drawdrawdraw Etkinliği ile Herkesi Resim Çizmeye Davet Ediyor

NISSAN’ın global tasarım ekibi “her şey bir çizgi ile başlar” diyerek dünya çapında, sanatçıları bir araya getirmek için #drawdrawdraw etkinliği başlattı. Tasarım ekibi ayrıca herkesin evde kaldığı COVID-19 sürecinde zamanı daha verimli ve üretken kullanmak için NISSAN klasik araçların, güncel modellerin, geleceğe ait konseptlerin ve NISSAN Figaro ve ChoiMobi gibi “kült klasiklerin” yer aldığı 23 adet yeni, indirilebilir boyama sayfası hazırladı.

NISSAN’ın Global Tasarım Başkanı Alfonso Albaisa, #drawdrawdraw etkinliğini evinden çektiği bir video ile duyurdu. İki oğluyla birlikte çizim yapan Albaise; "Tasarım dünyasında çizmeye başlamak, kafanızdaki yaratıcı düşünceler arasındaki boşlukları kapatmanın ve fikirleri gerçeğe dönüştürmenin en iyi yollarından biri, özellikle bu küresel salgın döneminde. Dünyanın dört bir yanındaki tasarım ekibimiz, bu süreci çizmek, üretmek ve hayal kurmak için kullanıyor. İlerideki en iyi işlerimizden bazılarının bu dönemde yüzleştiğimiz zorluklardan geleceğini biliyorum. Bu yüzden, 'Neden herkese kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etme ve bunları bizimle paylaşma şansı vermiyoruz?' diye düşündük.” dedi.

NISSAN Ariya Concept aracın yaratıcı tasarımcısı Giovanny Arroba’nın da kendilerine ilham kaynağı olduğunu söyleyen Albaise, “Giovanni’ye araba tasarımcısı olmak için ne gerektiğini sorduğumuzda, çizin, çizin, çizin, çizin” dediğini de sözlerine ekledi.

NISSAN, katılımcılardan grafiti sanatından peçete çizimlerine ve boyama kitabı resimlerine kadar ürettikleri eserleri #drawdrawdraw hashtag’i ile sosyal medya mecralarında etiketlemelerini istiyor. Yaratıcılığı kutlamak istediklerini belirten Albaisa, “Eserlerinize bir NISSAN tasarımcısı yorum yaparsa şaşırmayın” diyerek herkesin bu etkinliğe katılmasını teşvik ediyor.

Albaisa’nın ekibinden tasarımcılar önümüzdeki haftalar boyunca tasarım ilhamlarını, neler çizdiklerini, nasıl araba tasarımcısı olduklarını ve işe girmek isteyenler için gereken ipuçları hakkında da ek videolar yayınlayacak.

Nissan boyama kitaplarını: https://global.nissannews.com/en/releases/nissan-invites-all-to-draw adresinden indirebilirsiniz.