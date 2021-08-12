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Nissan'dan elektrikli pic-kup hamlesi

Ford Maverick ve Hyundai Santa Cruz'un başarısı, Nissan'ı yeniden pick-up pazarına yöneltti. Gelen iddialar, yeni modelin elektrikli olacağını söylüyor.

Otovitrin 12.08.2021, 11:01
Nissan'dan elektrikli pic-kup hamlesi

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu son yıllarda, birçok marka farklı segmentleri elektriklendirme yarışına girmiş durumda.

Bu markalardan biri olan Japon üretici Nissan, Ford Maverick ve Hyundai Santa Cruz'un başarısı nedeniyle yıllar önce terk ettiği kompakt pick-up segmentine geri dönme kararı aldı.

Automotive News'in haberine göre Nissan, yeni bir elektrikli pick-up modeli üzerinde çalışıyor.

"TALEP VARSA NEDEN OLMASIN?"

Ancak marka cephesinden, bu iddiaları doğrulayacak net bir açıklama gelmedi. Nissan yöneticisi Judy Wheeler, "Şu anda üzerinde çalıştığımız çok fazla proje var. Bu konu hakkında ise net bir tartışma yaptığımızı hatırlamıyorum. Yine de neden olmasın? Pickup segmenti bizim de yakından ilgilendiğimiz bir segment. Talep olduğu sürece her şeyi yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Japon üreticisi, kompakt SUV segmentinde oldukça tecrübe sahibi. Hem Japonya'da sevilen hem de dünya çapında yıllardır bu modelleri üreten Nissan, bildiği segmentte daha rahat rekabet etme şansına sahip olacak.

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