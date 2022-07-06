Nissan Ariya Yılın Otomobili Seçildi

Nissan, köklü mirasına sadık kalarak geleceğin teknolojisini tasarladığı tamamen elektrikli Ariya ile Auto Express Dergisi tarafından mükemmel elektrikli araç ödülünü hak etti.

Tam elektrikli modellerin yaygınlaşmasıyla son yıllarda otomotiv pazarındaki değişimler dikkat çekerken, performans, konfor, teknoloji, menzil gibi fark yaratan donanımlarıyla tamamen elektrikli Nissan Ariya, dinamik sürüş performansı sunduğu Nissan'ın Japon DNA'sı ve segmentindeki en geniş iç mekanlardan birine sahip olmasıyla jürinin dikkatini çekti.

Ariya, sahip olduğu premium hissiyatı ve 2WD 63kWh modeliyle dahi sahip olduğu iddialı menziliyle fark yarattı. Dört tekerlekten çekişli e-4ORCE güç aktarma sistemine sahip Ariya güçlü bir performans sunuyor. Teknik özelliklerine ek olarak çarpıcı dış ve iç tasarımı, Nissan'ın estetik ile işlevselliği birleştiren Japon Fütürizm felsefesini somutlaştırarak elektrikli SUV’u yeniden tanımlıyor.

Nissan Ariya’nın fark yaratan tasarımında incelik ve konforun ön planda tutulduğu iç mekânı, kendi segmentinde en geniş kabin hacmi ile tüm yolcular için bir üst segmentteki kadar geniş yaşam alanı sağlıyor. Zero Gravity havalandırmalı koltuklar ve örnek teşkil eden diz mesafesinden panoramik açılır tavana ve elektrikli ayarlanabilir orta konsola kadar Ariya'nın tasarımı, araçlarda konfor ve sınıfın birbirini dışladığı anlayışını yeniden tanımlıyor.