NISSAN, "Ariya Concept" ile yeni tasarım felsefesini CES’te tanıttı

NISSAN, otomobil endüstrisi için dönüşüm zamanı ve NISSAN için yeni bir dönem olarak adlandırdığı, %100 elektrikli SUV aracı “Ariya Concept”i Consumer Electronics Show (CES)’da lanse etti.

NISSAN'ın gelecekteki araçlarına gerçekçi bir bakışı simgeleyen "Ariya Concept", NISSAN Intelligent Mobility’i “Akıllı Güç, Akıllı Sürüş ve Akıllı Entegrasyon” alanında kaydedilen en yeni ilerlemeyle temsil ediyor.

NISSAN'ın zamansız Japon Fütürizmi adı verilen yeni tasarım yönünü vurgulayan “Ariya Concept” yeni bir araç mimarisini, otomobillere nasıl güç verildiğini, otomobillerin toplumla nasıl etkileşime girdiğini, gelişmiş sürüş özelliklerine sahip bir elektrikli aracın nasıl yeni bir bakış açısı sunabileceğini yeniden tanımlıyor.

Ariya'nın dış bölümü, dinamik güzellik ile teknoloji arasında bir denge kuruyor. Bu konsept NISSAN’ın %100 elektrikli platformuyla nelerin mümkün olduğunu gösteriyor. Şaşırtıcı derecede kısa sarkıtlar, geniş kabin, büyük tekerlekler ve iki renkli boya sportif ve lüksü birleştiren şık bir görünüm sunuyor.

Ön kısımda geleneksel ön panjurun yerine NISSAN’ın “shield” adını verdiği panel var. Otomobil 21 inç alüminyum jantlarla geliyor ve çok eğimli C sütunları sayesinde arka kısım da geleneksel SUV’lerden farklı görünüyor.

EV' leri ve akıllı sürüş teknolojilerini geliştirmenin en hızlıları arasında yer alan NISSAN, “Ariya Concept” ile geleneksel Japon minimalist temalarını birleştiriyor.

Aynı anda hem ileri hem de geri bakmayı başaran, yüksek teknoloji ve Japon ruhunu birleştirdiği “Ariya Concept” ile NISSAN; elektrikli, otonom ve bağlantılı fonksiyonları birleştiren yeni bir dil ortaya çıkarttı. NISSAN bu alandaki çalışmalarıyla küresel bir öncü olarak rolünü sürdürmeyi amaçlıyor.

NISSAN’ın CES fuarında akılda kalan teknolojileri

NISSAN Ariya Concept: NISSAN Ariya Concept elektrikli crossover. NISSAN Intelligent Mobility Corner’da, teknoloji uzmanları ProPILOT 2.0 gibi gelişmiş sürücü destek sistemi, çift motor dört teker kontrol sistemi, akustik meta-materyal ve Smart Route Planner gibi Ariya Concept özellikleri fuarda büyük ilgi gördü.

NISSAN’ın sıfır emisyonlu dondurma minibüsü: Tamamen elektrikle çalışan, yedek pil depolama alanı ve yenilenebilir güneş enerjisi üretimini bir araya getiren konsept minibüste servis edilen dondurmalar il odağı oldu. %100 elektrikli e-NV200 hafif ticari araçtan esinlenerek oluşturulan dondurma minibüsünün motoru, 40 kilovat-saat pil ile çalışıyor. Eski birinci nesil NISSAN elektrikli araçlardan elde edilen lityum iyon pil kullanan portatif güç paketi ise yerleşik ekipmanlara güç sağlıyor.

ProPILOT golf topu: ProPILOT 2.0 gelişmiş sürücü destek sisteminden esinlenen NISSAN, kendi kendine deliğe giren bir golf topu üretti. Standdaki küçük golf alanında yer alan bir tepe kamerası, golf topunun ve deliğin yerlerini tespit ediyor. Algılama teknolojisi ve dahili bir elektrik motoru, deliğe ulaşana kadar topun yolda kalmasını sağlıyor.

Power Selfie: CES misafirleri, NISSAN’ın standında yer alan Formula E yarış arabasını neşeli bir canlandırmayla deneyimlediler. Yüksek güce sahip fanlar ve özel efektlerin yardımıyla, Power Selfie standı, %100 elektrikli bir yarış arabasının 2,8 saniyede 0’dan 100 km’ye ulaşan hızını taklit etmek için kısa bir video kaydediyor. Misafirler, yarış arabasını kullanıyormuş gibi göründükleri bir GIF oluşturarak Formula E heyecanını CES’te yaşadı.

Formula E yarış arabası: Elektrikli araçların katıldığı Formula E sokak yarışı şampiyonasına katılan ilk Japon araç üreticisi NISSAN, yeni sezon için yeni ve Japonya’dan esinlenmiş araç boyasını görücüye çıkardı.

NISSAN LEAF e+: NISSAN LEAF e+ elektrikli araç, güçlü bir motor, ProPILOT sürücü destek sistemi (ABD pazarında ProPILOT Assist olarak adlandırılır) dahil uzun mesafeli, gelişmiş teknolojiler ve tek pedalla kullanıma olanak sağlayan yenilikçi e-Pedal özelliklerini sergiledi.