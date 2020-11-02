Nissan Ariya Avrupa'da

Nissan, elektrikli modelleri kapsayan gelecek vizyonunun başlangıç noktası olan Ariya'yı geçtiğimiz temmuz ayında tanıtmıştı.

Nissan CEO'su Makoto Uchida ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Ashwani Gupta tarafından Yokohama'da dijital lansmanla tanıtılan model, elektrikli otomobillere özgü sessiz, pürüzsüz sürüş ve otonom özellikleriyle ön plana çıkıyor.

İLK MODELLER AVRUPA'YA GELDİ

Nissan, Ariya'nın ilk prototiplerinin Avrupa'ya ulaştığını bir ''kutu açılış'' videosu paylaşarak duyurdu.

Nissan Ariya'nın üretim versiyonuna ait prototiplerin Avrupa'ya ulaşmasıyla birlikte, elektrikli SUV ilk kez bu bölgeye ayak basmış oldu.

Nissan Avrupa tarafından yapılan açıklamada, söz konusu prototiplerin heyecan yaratmak ve tüketicinin ilgisini çekmek amacıyla Avrupa'ya getirildiği belirtildi. Şov aracı olarak sergilenecek araçlardan bazıları test amacıyla da kullanılacak.

TEKNİK DETAYLAR

Avrupa'da 2021'in ikinci yarısından itibaren satışa sunulması planlanan Nissan Ariya'nın arkadan çekişli ve dört tekerlekten çekişli olmak üzere toplam 5 farklı versiyonu bulunacak.

Arkadan çekişli olan giriş seviyesi modelde, 215 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bir elektrik motor ile 65 kWh'lık batarya paketi bulunacak. Söz konusu model 450 kilometre sürüş menzili sunacak.

Daha güçlü ve daha uzun menzilli bir arkadan itişli versiyon arayanların ihtiyacına da 90 kWh'lık batarya ile donatılan versiyon cevap verecek. Nissan Ariya'nın bu versiyonu Japonya'daki ölçümlere göre 610 kilometre menzil sunacak ve 239 beygir güç üreten bir elektrik motoruna sahip olacak.

Dört tekerlekten çekişli versiyonların giriş seviyesinde ise toplamda 335 beygir güç ve 560 Nm tork üreten iki elektrik motoru bulunacak.

Batarya kapasitesi ise tek motorlu kardeşiyle aynı (65 kWh). Söz konusu versiyon, 430 kilometre olarak açıklanan sürüş menzili ile ailenin en az menzilli üyesi olacak.

Son olarak, Avrupa'daki Nissan Ariya ailesinin en tepesinde toplamda 389 beygir güç ve 600 Nm tork sunan iki elektrik motoruna sahip bir versiyon bulunacak. 90 kWh'lık batarya paketine sahip olacağı açıklanan bu versiyon tek şarjla 580 kilometre sürüş menzili sunacak.

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunan Ariya, yakın zamanda Alexa desteği de barındıracak. Nissan, aracın günden güne güncelleneceğini açıklarken modelin Japon üreticinin son model güvenlik sistemleri ile donatıldığını da ifade etti.

FİYAT

Nissan Ariya, 2021'in ortalarında önce Japonya'da ardından ABD'de satışa sunulacak. Aracın başlangıç fiyatı ise 40 bin dolar olarak belirlendi.