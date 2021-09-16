Nissan araba almak isteyenlere Eylül ayı boyunca 50 bin TL fırsat

Araba almak isteyenler için çeşitli duyurular yapılıyor. Bu sene Eylül yında pek çok araç şirketi kampanya açıklamasında bulundu. Bu şirketler arasında yer alan Nissan da resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Nissan Micra aracın Eylül ayı boyunca, 50 bin TL kredi 12 ay %0,99 faiz* avantajı ile satılacağı bildirildi.

Nissan kampanya açıklamasında şöyle denildi:

Nissan Micra, sen Micra’lı ol diye Eylül ayı boyunca 50.000 TL kredi tutarı için 12 ay %0,99 faiz* avantajı ile seni bekliyor. Nissan Micra Özel avantajlı fiyatları ve avantajlı kredi kampanyası ile Nissan Yetkili Satıcıları’nda.

BOSE® premium ses sistemi, standart 6 adet hava yastığı, akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı şerit takip asistanı, akıllı çevre görüş sistemi, akıllı otomatik uzun far asistanı, otomatik kararan iç dikiz aynası ile tam bir şehirli! Etkileyici tasarımıyla hayatınıza heyecan katan Nissan Micra şehir tutkunlarının vazgeçilmezi. Micra ile daha sen!

*NisKasko veya Uzatılmış Garanti alımlarında geçerlidir.