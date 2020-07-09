Nissan AMI Bölgesi Başkanı Guillaume Cartier'den Türkiye açıklaması

Japon otomotiv üreticisi Nissan, eski CEO'su Carlos Ghosn'un 2018 sonunda tutuklanması sonrası büyük değişiklikler yaşadı.

O tarihten beri yönetim kadrosu tam 2 kez değişen Japon üretici, bir ara ittifak ortağı Renault ile bağları koparma noktasına geldi.

Fakat, geçtiğimiz yıl sonu hem Nissan hem de Renault tarafındaki yönetim değişiklikleri, 20 yıllık ittifak ortaklarını yeniden birbirlerine yakınlaştırdı.

Gelişmeler doğrultusunda gelecek vizyonunu yeniden belirleyen Nissan, geçtiğimiz günlerde Afrika, Orta Doğu ve Hindistan (AMI) bölgesi için dört yıllık iş planını açıkladı.

Bu kapsamda, bir grup Türk gazeteciye açıklamalarda bulunan Japon otomotiv firmasının Afrika, Orta Doğu ve Hindistan Bölgesi Başkanı Guillaume Cartier, "AMI bölgesi dünyanın en dinamik ve çeşitli otomotiv pazarlarına sahip olması açısından büyük bir potansiyele sahip. Orta vadede, bölge genelindeki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak işimiz için değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

2 YILDA 8 MODEL TANITACAK

AMI bölgesinin büyüme fırsatlarına sahip bir bölge olduğuna değinen Cartier, "Önümüzdeki dört yıl boyunca işimiz, ortaklarımız ve müşterilerimiz için uzun ömürlü, pozitif bir değişim sağlamak üzere doğru modelleri, hizmetleri ve teknolojileri sağlayarak fırsatları gerçeğe dönüştüreceğiz" diye konuştu.

Cartier'in açıklamalarına göre, markanın söz konusu bölge için 'rasyonalizasyon' ile 'önceliklendirme ve odaklanma' olmak üzere iki stratejik planı bulunuyor.

Rasyonalizasyon planı kapsamında, bölgesel maliyet ve verimliliği artırma aksiyonlarının alınması hedeflenirken, ürün yelpazesini yüzde 20 oranında optimize etmek, yerel tesislerin maliyet rekabetçiliğini artırmak gibi adımların atılacağı kaydediliyor.

Önceliklendirme ve odaklanma planı ise, 2 yıl içinde 8 yeni model tanıtımı, SUV ve erişilebilir fiyatlı sedan modellerini (B-sedan segmenti) bölgesel olarak önceliklendirmek, yerel modellerin lansmanını yapmak, belirli pazarlarda temel modellere ve segmentlere odaklanmak gibi stratejiler yer alıyor.

'TÜRKİYE BÜYÜK BİR ÜLKE'

Nissan'ın gelecek planlarında Türkiye'nin yerini sorduğumuz Guillaume Cartier, Türkiye'nin potansiyeli yüksek bir pazar olduğunu belirtti.

Türkiye'nin kendileri açısından önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Cartier, "Türkiye büyük bir ülke. Pazar şartları Avrupa ile aynı. Türkiye'de yeni müşterilere ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'de bugün sattığımızdan daha yüksek adetlerde araç satmamız lazım" dedi.

Cartier ile görüşmemizde hazır bulunan Nissan Türkiye Emre Doğueri de, Türkiye otomotiv pazarının geleceğine yönelik öngörülerini paylaştı.

Doğueri, "2018'den bu yana Türkiye'de ertelenmiş bir müşteri talebi bulunuyor. Ayrıca, ikinci el pazarında şu anda yaşanan canlılık da müşteri tarafındaki otomobil talebinin bir göstergesi. Covid-19 salgını sürecinde bireysel araç sahipliğinin öne çıktığını görüyoruz. Faiz oranları da araç satın almayı cazip hale getiriyor. Önümüzdeki 6 ay sektörümüzün güçleneceği öngörüyoruz" dedi. (Kaynak: Habertürk)