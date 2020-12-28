Nissan 3 araba modelinde indirimli satışı devam ediyor

2020 yılı bitmeden önce araba almak isteyenlere güzel haber Nissan’dan geldi. Nissan 3 modelinde indirimli fiyat ve uygun finansmanlı satış yapacağını duyurdu. Peki, hangi Nissan modelinde kampanyalı satış yapılacak? İşte Nissan Aralık kampanyası ile satılacak olan arabalar…