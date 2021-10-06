New Holland Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda En Yeni Modellerini Sergiliyor
Türkiye'nin en çok tercih edilen traktör markası New Holland, 18. Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda yenilenen traktörlerini ve tarımsal ekipmanlarını sergiliyor. Yerli üretim Common Rail motorlu T3B, T3F ve T4S serileri hem tarla hem de bahçe tarımının ideal ortağı yeni T540 Serisi ve 'Yerli Dev' lakaplı yenilenen TR6s Stage 5 modellerini Bursa’ya getiren New Holland, HD Büyük Balya ve TürkTraktör mühendisleri tarafından tasarlanan Kayar Şasili Hassas Ekim makinelerini de fuarda sergiliyor.
Bu yıl 18.'incisi düzenlenen Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na büyük bir heyecanla hazırlandıklarını belirten TürkTraktör Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, en yeni traktör modellerinden tarım ekipmanlarına, çiftçilere sunulan özel uygulamalardan kampanyalara kadar birçok yeniliği onlarla buluşturduklarını söyledi. İki yıl aradan sonra çiftçiyle fiziki ortamda buluşmanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Canbeyli, "Türk tarım ve hayvancılık sektörlerini bir araya getiren Türkiye'nin en önemli fuarlarından Burtarım'da çiftçilerimizin göz bebeği yenilenen birçok traktör modelimiz ve tarım ekipmanlarımızla çıkarma yaptık. Fuar standımızı ziyaret edenler hem traktör hem de tarım ekipmanlarında geniş bir ürün yelpazesini bir arada görebiliyor. Avrupa Birliği Uygunluk standartları TMR uyumlu traktör modellerimizi de ilk kez burada görücüye çıkarıyoruz. Traktörlerimizin yanında hassas tarım teknolojileri alanındaki en yeni ve ileri ekipmanları, dijital dönüşümde çiftçimizin rehberi olan Tarlam Cepte uygulamasının yeni versiyonunu da Bursa’da tanıtıyoruz.” dedi.
Fuara Özel Kampanya
TürkTraktör Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na özel olarak Ekim ayı boyunca geçerli birbirinden cazip finansman fırsatlarını Türk çiftçisine sunuyor. New Holland marka tarım ekipmanlarında 50 bin TL'ye 2 yıl vadeli yüzde 0.99 faizli kredi kampanyası sunan New Holland, tüm traktör modellerinde ise 90 bin TL'ye kadar 2 yıl vadeli yüzde 0, 90 -175 bin TL aralığında finansman ihtiyacı olan çiftçiye ise yüzde 1.39 faizli 5 yıl vadeli kredi imkanı sunuyor. Kredilerin başvurusu direkt TürkTraktör yetkili bayileri üzerinden anında yapılıyor.