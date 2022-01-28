NASA, uzayın derinliklerinde Castrol’e güveniyor

Dünyanın lider madeni yağ markalarından Castrol, otomobiller, motorlar, ticari araçlar ve endüstriyel ürünlerinin yanı sıra uzay araçları için özel ürettiği ürünlerle de NASA’nın tercih ettiği marka olmaya devam ediyor. NASA, 2018’de Mars’a gönderdiği InSight’ta olduğu gibi 2021’de yine Mars’a iniş yapan Perseverance (Azim) adlı keşif aracında da Castrol’ün geliştirdiği ve farklı atmosfer koşullarına uyum sağlayan Braycote yağlarının tecrübesine güvendi.

Uzayda bir yıldır sorunsuz yüksek performans ve güçlü koruma

NASA’nın Mars’a 2021’in şubat ayında gönderdiği Perseverance keşif aracının en az bir Mars yılı (yaklaşık 687 gün) sorunsuz çalışması bekleniyor. Keşif görevinde bir yılını tamamlayan araç, gezegenin jeolojisi ve iklimi hakkında bilgiler verirken, daha önce görülmemiş netlikte görüntüleri ve daha önce duyulmamış Mars yüzeyindeki sesleri NASA’ya gönderiyor. Ayrıca Dünya'ya olası bir geri dönüşte incelenmek üzere kaya ve tortu örnekleri toplayarak, çok uzun zaman önceden kalma mikrobiyal yaşamın belirtilerini arıyor.

Bu nedenle NASA, yüksek bütçeli ve çok önemli bilimsel araştırmalar yapılmasını sağlayan uzay yolculukları sırasında öngörülebilen ya da ilk defa karşılaşılabilecek sorunlar karşısında yüksek performans gösterecek, dayanıklı madeni yağ ürünlerini tercih ediyor. Castrol ise yoğun mühendislik çalışmaları yürüten Ar-Ge ekibi ve yıllara dayalı deneyimi sayesinde NASA’nın istekleri ve yönlendirmeleriyle bu tür problemler karşısında en başarılı korumayı, en uzun süre, en yüksek dayanıklılıkla sunacak ürünler üretiyor.

Uzayın farklılık gösteren hava sıcaklıklarına dayanıklı

Uzun ve oldukça önemli hedefleri olan uzay yolculuklarında her an karşılaşılabilecek problemlerin başında düşük yer çekimi, hava sıcaklığındaki farklılıklar ve herhangi bir arıza durumunda hemen müdahale edilememesi gibi durumlar geliyor. İnsansız uzay yolculuklarının en büyük zorluğu olan elektronik ve mekanik araçların bakımlarının anında yapılamaması yüzünden kullanılan malzemelerin ve yağların tüm bu yolculuk sürecinde, ardından gezegene iniş sırasında ve sonrasındaki zorluklara karşı dayanıklı olması gerekiyor. Kırmızı gezegene yapılan ve Mars’ın yanı sıra diğer gezegenlerin oluşumu hakkında da bilim adamlarına önemli bilgiler sağlayacağı düşünülen bu önemli keşif yolculuklarında tüm elektronik ve mekanik aksamın uzun süre sorunsuz bir şekilde çalışması büyük önem arz ediyor. Bu yolculuklar sırasında uzayın sert şartlarına dayanarak olası sürtünme problemlerine karşı uzun süreler boyunca ekipmanları koruyacak dayanıklı bir yağlama ürünü tercih ediliyor. Ayrıca Mars’a inilmesinden sonra yüzey sıcaklıklarındaki farklılıklara karşı elektronik ve mekanik aksamın korunması gerekiyor. Öğle saatlerinde Mars’ın ekvatorunda sıcaklık 20 derece iken kutuplarındaki sıcaklığın -153 dereceye kadar düşmesi ekipmanların dünya yüzeyinde karşılaşılması zor olan sıcaklık farklılıklarına karşı korunmasını da gerektiriyor.

Hepsinin içinde Castrol teknolojisi var!

NASA, 1960’lardan bugüne gerçekleştirdiği ve insanlığın evren hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağladığı Apollo Ay görevi, Hubble Uzay Teleskopu, Uluslararası Uzay İstasyonu, geçmiş Mars seferleri ve birçok uydu istasyonunun yanı sıra Mars’a gönderilen en son keşif aracı olan Perseverance’da (Azim) da Castrol’ün bu göreve özel ürettiği madeni yağları kullandı.