Mutlu Akü Automechanika İstanbul’da iş ortaklarına ve katılımcılara yeni teknolojilerini tanıttı

Otomotiv endüstrisinin en önemli etkinliklerinden biri kabul edilen Automechanika İstanbul Uluslararası Otomotiv, Üretim, Dağıtım ve Tamir Fuarı, 2-5 Haziran tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Otomotiv tedarik sanayinde faaliyet gösteren yerli üreticilerle dünya otomotiv sektörünün temsilcilerini bir araya getiren fuarda Mutlu Akü de, yeni ürün ve teknolojileri ile bir kez daha yerini aldı. 3.Salon, A255 standında bulunan Mutlu Akü, hem Türkiye hem de bölge ülkelerindeki dünya devi otomotiv markalarının yanı sıra diğer tedarikçilere de teknolojileri ve ürünleri ile ilgili bilgilendirme yaptı.

1945’ten bu yana yeniliğin öncüsüyüz

Automechanika İstanbul 2022 Fuarı ile ilgili konuşan Mutlu Akü CEO’su Deniz Şeker, 1945’ten bu yana sektörlerinde yeniliğin ve Ar-Ge’nin lider markası olarak yalnızca Türkiye’de değil dünyada da ürünlerinin rağbet gördüğünü belirterek, “Bu topraklarda doğup büyüyen bir marka olarak en önemli kıstasımız, kalite ve Ar-Ge. Yarım asrı geçen şirket geçmişimizde bu ikisinden asla ödün vermeyerek ihracatımızı ve teknolojilerimizi bugün onlarca ülkede dünya devi otomotiv şirketleri ile ticaretimize taşımayı başardık. Bu fuar da bizim önemsediğimiz ve Mutlu Akü olarak her sene katılarak yerimizi aldığımız organizasyonlar arasında yer alıyor. Farklı ülkelerden de birçok katılımcı ile görüşmeler gerçekleştirdiğimiz fuarda Mutlu Akü ürün ve teknolojilerine ilgi oldukça yüksekti” sözlerini kullandı.

Fuarda lityum aküler ilgi topladı

Mutlu Akü, fuarda farklı kullanım alanı ve segmentlere yönelik ‘lityum iyon teknolojili’ aküleri ile öne çıktı. Bu kapsamda; hibrit binek ve ticari araçlar ile UPS ve telekomünikasyon sektöründe kullanıma özel lityum aküler, forklift, transpalet gibi istif makinaları için üretilen traksiyoner lityum aküler, akıllı taşıma sistemlerinin kullanıldığı depolar ve üretim alanları için AGV aküleri, güneşten elde edilen enerjiyi depolayarak gerektiğinde kullanıma sunabilen ev tipi enerji depolama aküleri çevreci ve teknolojik özellikleri ile dikkat çekti.

Diğer yandan, marş olarak bilinen starter amaçlı kullanım için; SFB, EFB, AGM ve JEL teknolojili ürünler de hem otomotiv sektörü hem de deniz yolu ulaşım araçları ve diğer kullanım alanlarıyla fuar katılımcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

Bölgedeki en büyük otomotiv buluşması

Dünya ülkelerinin buluştuğu Automechanika İstanbul 2022, Doğu Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan bölgedeki en büyük uluslararası ticaret fuarı özelliğini taşıyor. Bu sene de İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuar; otomotiv üretim ve onarım profesyonellerini bir araya getirmekle kalmayıp, aynı zamanda KOBİ'lere pazara giriş imkanı da sağlayan Avrupa'nın 1 numaralı OEM ve satış sonrası etkinliği olarak da kabul ediliyor. Messe Frankfurt-İstanbul ve Hannover Fairs Turkey iş birliği ile düzenlenen ve Arjantin' den Tayvan'a, İtalya' dan ABD'ye kadar tüm dünyadan 28 ülkeden 800’ün üzerinde firmanın katılacağı fuarda otomotiv endüstrisindeki son teknolojik gelişmeler, güncel trendler, mobilite ve lojistik teknolojiler sergileniyor.