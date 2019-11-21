Musso Grand 151 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla

Türkiye’ye iddialı giriş yapan Musso Grand, sınıfında zirveye oynuyor. SsangYong’un Pick-Up segmenti olan Musso Grand eşsiz tasarımıyla sınıflarından ayrışıyor. Musso Grand cesur, güçlü ve kaslı görünümünün altında kullanıcısına güvenlik, konfor ve performansı birlikte sunuyor.

Heybetli tasarımı ile dikkat çekiyor

Hemen her detayı ancak SUV’larla kıyaslanacak kadar iddialı Musso Grand; radyatör ızgarası, merkezden uzanan krom çizgisi ile belirgin bir kimlik oluştururken, ön ve yan kas çizgileri ile rakiplerinden hemen ayrılıyor. Hacimli yan karakter çizgisi sağlam, dengeli, estetik ve dinamik bir kişiliği ortaya çıkarıyor.

Kullanıcılarına konforlu bir seyahat sunuyor

Kaliteli malzeme ve işçiliğin kullanıldığı sürücü kabini, ferah ve ergonomik bir kullanım sunuyor. Geniş arka koltuk mesafesi, kabin içi geniş ve kullanışlı cepler, uzun yolculuklarda yorgunluğu azaltmak için dizayn edilmiş rahat koltuklar, akıllı anahtar, üst düzey hoparlör ekipmanları yüksek kaliteli ses çıkışı sağlıyor ayrıca 8’ multimedya ekranı ile Musso Grand kullanıcılarına konforlu ve keyifli bir seyahat vadediyor.

SsangYong’da can güvenliği opsiyon değildir

Musso Grand’ın gövdesi yüzde 79,2 oranında yüksek gergili 4 katmanlı şasiye sahip. Otomobil endüstrisinin ilk 1,5 GPa* ultra yüksek gergili çeliği ile üretilen Pick-Up’ı olmasıyla birlikte Musso Grand, Rexton G4 ile aynı kasa yapısını, teknolojiyi ve donanım zenginliğini paylaşıyor. Böylece kabin içindeki emniyetli alan tıpkı konfor özellikleri gibi en üst seviyede tutuluyor. Ayrıca Musso Grand, yüzde 70,8 artikülasyon ses indeksi ile geçmiş versiyonları ve rakipleri arasında yapılan karşılaştırmalarda sessiz bir sürüş konusunda da ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Musso Grand kullanıcılarına dört katmanlı mükemmel çelik gövde içinde olağanüstü sessizlik ve son derecede güvenli bir sürüş sağlıyor.