MOTORLARI SESSİZ COŞKULARI DORUKTAYDI

Otomotiv sektöründe son dönemde popülaritesi artan elektrikli otomobiller, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı” İstanbul’da “Sessiz Konvoy” oluşturarak kutladı.

Elektrikli otomobiller konusunda uçtan uca hizmet veren Türkiye’nin ilk ve tek şirketi E-Garaj tarafından organize edilen ve 100’e yakın elektrikli otomobilin katıldığı “Sessiz Konvoy” coşkusuna katılanlar Maltepe Sahili’nde kontak açıp Bağdat Caddesi Caddebostan’a kadar yol aldılar. Elektrikli otomobiller içindeki sürücü ve yolcular bayram coşkusuna bayraklarla eşlik ederken, konvoyu ve coşkuyu görenler güzergah boyunca alkışlarla destek verdiler. “Sessiz Konvoy”’a katılan otomobiller İstanbul’u bir uçtan bir uca geçerek Maslak’ta yer alan E-Garaj tesislerine ulaştılar ve kutlamalara burada devam ettiler.

Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı ve tamamen elektrikli otomobillerin katılımı ile gerçekleşen etkinliğe, 30 Ağustos heyecanını sokaklarda kutlayan vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Elektrikli otomobillerin geçişlerinde ellerindeki Türk bayraklarıyla bu büyük coşkuya katılanlar renkli görüntüler oluşturdular.