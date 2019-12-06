MobileKids, Eskişehir Espark AVM’de çocuklarla buluşacak

Küçük yaştan itibaren trafik bilinci kazandırmayı ve güvenli yolculuk konusunda çocukları bilgilendirmeyi amaçlayan MobileKids Trafik Eğitim Projesi, “çocuklar trafikte” sloganıyla içinde interaktif oyunların da olduğu eğlenceli etkinliklerle çocuklar ve ailelerine farkındalık aşılıyor.

Mercedes-Benz Türk, ana şirketi Daimler AG’nin 2001 yılında Almanya’da başlattığı, 2013 yılında ise Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte Türkiye’de hayata geçirilen, dünyanın ilk ve en büyük yol güvenliği girişimi olan MobileKids Trafik Eğitim Projesi etkinliklerini sürdürüyor. MobileKids Trafik Eğitim Projesi bu kez, 8 Aralık Pazar günü Eskişehir Espark AVM’de çocuklar ve aileleriyle buluşuyor. Etkinlik çerçevesinde çocukların da katılımıyla gerçekleştirilecek trafik tiyatrosuna ek olarak, MobileKids’in maskotu Moki ile birlikte yapılacak “Kendi Trafik İşaretini Tasarla”, “Boyama Etkinlikleri”, “Mini Şehir”, “Kes Yapıştır Trafik Işıkları” başlıklı atölye çalışmaları da yer alıyor. Sabah 10.00’da başlayacak ve her saat başı tekrarlanarak 16.00’a kadar sürecek MobileKids etkinliğine tüm çocuklar ve aileleri katılabilecekler.

MobileKids etkinlik detayları

Tarih: 8 Aralık Pazar 2019 - Saat 10.00-16.00

Adres: Eskişehir Espark AVM

Harita: https://goo.gl/maps/qJBnBavpx6NgyZ1QA