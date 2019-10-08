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MobileKids, Capacity AVM’de çocuklarla buluştu

Mercedes-Benz Türk, ana şirketi Daimler AG’nin 2001 yılında Almanya’da başlattığı, 2013 yılında ise Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte Türkiye’de hayata geçirilen, dünyanın ilk ve en büyük yol güvenliği girişimi olan MobileKids Trafik Eğitim Projesi’ni farklı yerlerde düzenlemeye devam ediyor. MobileKids Türkiye bu kez, 5 Ekim 2019 Cumartesi günü Capacity AVM’de çocuklar ve aileleriyle buluştu.

MobileKids, Capacity AVM’de çocuklarla buluştu

Mercedes-Benz Türk, ana şirketi Daimler AG’nin 2001 yılında Almanya’da başlattığı, 2013 yılında ise Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte Türkiye’de hayata geçirilen, dünyanın ilk ve en büyük yol güvenliği girişimi olan MobileKids Trafik Eğitim Projesi’ni farklı yerlerde düzenlemeye devam ediyor. MobileKids Türkiye bu kez, 5 Ekim 2019 Cumartesi günü Capacity AVM’de çocuklar ve aileleriyle buluştu.

08 Ekim 2019 Salı 16:02
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MobileKids, Capacity AVM’de çocuklarla buluştu

  • Mercedes-Benz Türk ve TEGV işbirliğiyle hayata geçirilen MobileKids Trafik Eğitim Projesi çerçevesinde 5 Ekim Cumartesi günü İstanbul Capacity AVM’de yeni bir etkinlik düzenledi.
  • Küçük yaştan itibaren trafik bilinci kazandırmayı ve güvenli yolculuk konusunda çocukları bilgilendirmeyi amaçlayan MobileKids Trafik Eğitim Projesi, “çocuklar trafikte” sloganıyla çocuklara ve ailelerine tanıtıldı. 

Bugüne kadar İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Eskişehir, Samsun, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde çocukların katılabileceği atölye ve yaratıcı drama çalışmalarından oluşan MobileKids etkinliği bu sefer Capacity AVM’’de gerçekleştirildi.

MobileKids’in bu ayağında gerçekleştirilen atölye çalışmasında “Kendi Trafik İşaretini Tasarla”, “Boyama Etkinlikleri”, “Mini Şehir”, “Kes-Yapıştır Trafik Işıkları” başlıklı etkinlikler yapıldı. Drama etkinliğinde ise drama lideri, çocuklara temel trafik kurallarını eğitici bir tiyatro gösterisiyle anlattı. Etkinlik sabah 11:00’da başlayıp 17:00’ye kadar sürdü. Etkinliğe 200’ü aşkın çocuk ve çocukların aileleri katıldı.

İnternet üzerinden ve Moki App ile de eğitim almak mümkün

Etkinlikte, projenin önemli diğer bir ayağını oluşturan online eğitim sitesi ve Moki App de ailelere tanıtıldı. MobileKids Türkiye web sitesini (tr.mobilekids.net) ziyaret eden veya Moki App’i tablet ve telefonlarına indiren çocuklar, proje kapsamında okulları ziyaret eden Ateşböceği’nde verilen eğitimin aynısını eğitici videolar ve oyunlarla da alabiliyorlar. Eğitimi başarıyla tamamlayan çocuklar, “Geleceğin Usta Şoförü” eğitim sertifikasının yanı sıra MobileKids’ten sürpriz hediye setinin sahibi oluyorlar.

Uygulamalı eğitimle bilgiler pekişiyor

Bugüne kadar 13 ilde, 46 okulda, 21.000’den fazla öğrenciye birebir trafik eğitimi verilen projede, eğitim etkinlikleri ilköğretim okullarının veya AVM’lerin bahçelerine yerleştirilen Trafik Ateşböceği’nde gerçekleştiriliyor. Ateşböceği içerisindeki özel donanım ve malzemeler sayesinde çocuklar program içeriklerini bizzat uygulayabiliyor.

MobileKids Trafik Eğitim Projesi kapsamında 7-12 yaş arası ilköğretim çağı çocuklarının trafik bilgisinin ve farkındalığının artırılması, trafikle ilgili kavram, beceri ve tutumları kazanmaları hedefleniyor. Temel trafik kavramları, trafikte dikkat, trafik kuralları, karşıdan karşıya geçme ve trafikte özel durumlar bölümlerinden oluşan eğitimde çocuklar, yetkinliklerini artırma şansına sahip oluyorlar.

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