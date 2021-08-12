Mobil’den Ford Markalı Hafif Ticari Araçlara Özel Madeni Yağ Çözümü!

Geniş ürün yelpazesiyle otomotivden endüstriyel yağlara kadar bir çok farklı alanda çözümler üreten Mobil, Türkiye’de hafif ticari araçlar için özel olarak satışa sunulan ilk madeni yağ ürün grubu, Mobil Delvac Hafif Ticari Araçlar ürün grubuna yeni bir üye daha ekledi. Mobil Delvac LCV F 0W-30, ihtiyaca uygun olarak 10,5 ve 7 litrelik ambalajlarla satışa sunuldu. Yeni nesil Ford markalı hafif ticari araçlar için özel olarak geliştirilen tam sentetik Mobil Delvac LCV F 0W-30, şehir içi sürüşlerde karşılaşılan ağır sürüş koşullarında çalışan dizel motorlar için uzun motor ömrü sağlamak ve üst seviyede korumaya yardımcı olmak üzere tasarlandı. Ford’un “WSS-M2C950-A” teknik şartnamesini karşılayan Mobil Delvac LCV F 0W-30; Ford markalı hafif ticari araçların yanı sıra, ACEA A5/B5 ve ACEA C2 gerekliliklerinin karşılanmasının istenildiği kamyonetlerde de kullanılabiliyor. Mobil Delvac LCV F 0W-30’un artırılmış yakıt ekonomisine katkı sağlanması hedeflenirken, daha uzun dizel partikül filtresi ömrü ve geliştirilmiş düşük sıcaklık özellikleriyle ticari araç kullanıcılarının işini kolaylaştırması bekleniyor.

Hafif ticari araçlara özel 5 farklı çözüm

Mobil Delvac Hafif Ticari Araçlar ürün ailesi şehir içinde zorlu sürüş koşullarında motoru korumasıyla ön plana çıkarken, servis dışı kalma sürelerini kısaltarak hafif ticari araç sürücülerine zaman ve maliyet tasarrufu imkanı sunuyor. Aileye yeni katılan Mobil Delvac LCV F 0W-30 ile birlikte Mobil, hafif ticari araç kullanıcıları için 5 farklı çözüm sunuyor. Mobil Delvac LCV F 5W-30, Ford WSS-M2C913-D ve Ford WSS-M2C913-C onaylarının tavsiye edildiği motorlara sahip Ford hafif ticari araçlar ile ACEA A5/B5 veya A1/B1 standardı gerektiren hafif ticari araçlar için öneriliyor. Mobil Delvac LCV M 5W-30, MB 229.31, 229.51 veya 229.52 onaylı ürünlerin tavsiye edildiği Mercedes-Benz hafif ticari araçlar, ACEA C3 standardı gerektiren hafif ticari araçlar, VW 505 00/505 01 onaylı ürünler gerektiren Volkswagen hafif ticari araçlar, katalitik konvertörlü benzinli araçlar ve dizel partikül filtreli dizel araçlar için tavsiye ediliyor. Mobil Delvac LCV T 5W-30 ve Mobil Delvac LCV 10W-40 ürünleri ise şehir içi sürüş koşullarında çalışan dizel ve benzinli motorlarda yağlama ve koruyuculuk sağlayan motor yağları olarak sunuluyor.