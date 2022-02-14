Mobil Oil A.Ş.’de Üst Düzey Atama! Mobil Oil A.Ş.’de Sürdürülebilirlik Odaklı Tüm Çalışmalar Eda Demir’e Emanet!

Türkiye’de 117 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini yürüten Mobil Oil Türk A.Ş.’de üst düzey bir atama gerçekleştirildi. ExxonMobil Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Stratejik Otomotiv Müşteriler Müdürü Eda Demir, ExxonMobil Madeni Yağlar Bölümü Avrupa, Afrika ve Ortadoğu Sürdürülebilirlik Yöneticiliği görevine getirildi. Demir, yeni görevi ile birlikte Mobil Oil A.Ş.’nin en önemli gündem maddeleri arasında yer alan sürdürülebilirlik konusu özelindeki proje süreçlerinden sorumlu olacak. Demir, sürdürülebilirlik odaklı ürün ve projelerin başlatılması, söz konusu projelerin global alandaki koordinasyonunun sağlanması, konu özelinde globalde yürütülen çalışmaların uyarlanması gibi konularda çalışmalar yürütecek.

Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’daki ekiplerden sorumluydu!

Lisans öğrenimine Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde başlayan Demir, yüksek lisans öğrenimini ise Yeditepe Üniversitesi’nde tamamladı. Çalışma hayatına 1997 yılında adım atan Demir, Mobil Oil Türk A.Ş.’de 25 yıla yakın süredir ulusal ve uluslararası çok sayıda farklı işlerde görev aldı. Demir, bu kapsamda satış ve pazarlama alanında yurt içi ve Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’yu kapsayan geniş bir coğrafyadaki çok sayıda müşteriye hizmet sunan sorumlu ekiplere yöneticilik yaptı. Kariyerinin son 13 yılını satış yöneticisi olarak tamamlayan Demir, ExxonMobil Madeni Yağlar Bölümü Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Sürdürülebilirlik Yöneticiliği görevine getirildi.