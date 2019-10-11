Mobil Delvac: hafif ticari araçların aranan yağı!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, “Mobil Delvac Hafif Ticari Araç Motor Yağları kategorisi ile hafif ticari araç parklarına hitap ediyor, bu kategorinin bilinirliğini artırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız yıl içerisinde pazar ihtiyacını doğru belirleyip Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki diğer ülkelere kıyasla Türkiye olarak çok daha başarılı olduk. Distribütörlerimizin de desteğiyle 2019 yılı boyunca satışlarımızı geçen yıla göre %25 artırmayı hedefliyoruz. Her yıl çift haneli büyüme oranlarıyla hafif ticari araç ürün kategorisindeki iddiamızı sürdüreceğiz” değerlendirmelerini yaptı.

Madeni ve sentetik yağ sektöründe en öncü teknolojileri kullanan Mobil Oil Türk A.Ş.’nin hafif ticari araçlar için özel olarak geliştirdiği Mobil Delvac Hafif Ticari Ailesi, ülkemizde pazara sunulduğu geçtiğimiz yıldan günümüze çeşitli tanıtım aktiviteleriyle hafif ticari araçlar için ne kadar doğru bir tercih olduğunu göstermeyi sürdürüyor. En uygun viskozite, ürün ve paket eşleşmeleriyle hafif ticari araçlara özgü ilk motor yağı kategorisi olan Mobil Delvac Hafif Ticari Araç Motor Yağları, zorlu sürüş ve ağır çalışma şartlarına bağlı aşınmalara karşı üstün koruma göstererek motor performanslarına katkı sağlıyor.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’de toplam 22 milyonluk araç parkı içinde 4 milyon civarı hafif ticari aracın yer aldığını ve bu potansiyeli Mobil Ailesi olarak en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, “Ülkemizde artan kentleşmeye bağlı olarak hafif ticari taşıtların ihtiyaçları daha da önem kazandı ve bu taşıt grubuna özel olarak geliştirilen motor yağları doğal olarak kabul görüyor. Mobil Delvac Hafif Ticari Araç Motor Yağları kategorisi ile hafif ticari araç parklarına hitap ediyor, bu kategorinin bilinirliğini artırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız yıl içerisinde pazar ihtiyacını doğru belirleyip Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki diğer ülkelere kıyasla Türkiye olarak çok daha başarılı olduk. Distribütörlerimizin de desteğiyle 2019 yılı boyunca satışlarımızı geçen yıla göre %25 arttırmayı hedefliyoruz. Her yıl çift haneli büyüme oranlarıyla hafif ticari araç ürün kategorisindeki iddiamızı sürdüreceğiz” değerlendirmelerini yaptı.

Hafif ticari araçlara özel Mobil Delvac LCV F 5W-30, motor ömrünün uzamasına ve yakıt ekonomisine yardımcı olan, motorda çamur ve aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, sentetik bir motor yağı olarak dikkat çekiyor. Ford WSS-M2C913-D ve Ford WSS-M2C913-C onaylarının tavsiye edildiği motorlara sahip Ford hafif ticari araçlar, ACEA A5/B5 veya A1/B1 standardı gerektiren hafif ticari araçlar, normal veya zaman zaman ağır olabilecek çalışma koşullarındaki (şehir içi sürüş koşulları dahil) araçlar için öneriliyor.

Hafif ticari araçlara özel Mobil Delvac LCV M 5W-30 motor ömrünün uzamasına ve yakıt ekonomisine yardımcı olan, motorda çamur ve aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, düşük küllü sentetik bir motor yağı olarak öne çıkıyor. MB 229.31, 229.51 veya 229.52 onaylı ürünlerin tavsiye edildiği Mercedes-Benz hafif ticari araçlar, ACEA C3 standardı gerektiren hafif ticari araçlar, VW 505 00/505 01 onaylı ürünler gerektiren Volkswagen hafif ticari araçlar, katalitik konvertörlü benzinli araçlar ve Dizel Partikül Filtreli dizel araçlar için tavsiye ediliyor.

Hafif ticari araçlara özel Mobil Delvac LCV 5W-30 ve Mobil Delvac LCV 10W-40 ürünleri, tipik olarak şehir içi zorlu sürüş koşullarında çalışan dizel ve benzinli motorlarda mükemmel yağlama ve koruyuculuk sağlayan bir motor yağı olarak sunuluyor. Mobil LCV 5W-30, VW 501/505.00 onaylı ürünler gerektiren hafif ticari araçlar ile ACEA A3/B4 standardı gerektiren hafif ticari araçlar için öneriliyor. Mobil LCV 10W-40, ACEA E7 ve API CI-4 standardının talep edildiği hafif ticari araçlar için öneriliyor.