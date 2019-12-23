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Mitsubishi, yetkili servis bakımlı araçlarına sertifika veriyor

Temsa Motorlu Araçlar, 19 Aralık tarihinden itibaren başlattığı yeni uygulamayla, internet sitesi üzerinden başvuruları alacak ve yetkili servis onarımlı Mitsubishi markalı araçlarını sertifikalandıracak.

Mitsubishi, yetkili servis bakımlı araçlarına sertifika veriyor

Temsa Motorlu Araçlar, 19 Aralık tarihinden itibaren başlattığı yeni uygulamayla, internet sitesi üzerinden başvuruları alacak ve yetkili servis onarımlı Mitsubishi markalı araçlarını sertifikalandıracak.

23 Aralık 2019 Pazartesi 18:13
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Mitsubishi, yetkili servis bakımlı araçlarına sertifika veriyor

Temsa Motorlu Araçlar, Mitsubishi araçları yetkili servisleri aracılığıyla sertifikalandırıyor. Türkiye’de L200, Space Star, Eclipse Cross, ASX ve Outlander modellerinin dağıtımını yapan Temsa Motorlu Araçlar, 19 Aralık 2019 tarihinde başlattığı yeni uygulamayla, internet sitesi üzerinden başvuruda bulunacak yetkili servis bakımlı Mitsubishi araç sahiplerine sertifika verecek.

Temsa Motorlu Araçlar Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Ozan Özdemir’ in yaptığı açıklamaya göre, “Sertifika ile özellikle 2. el araçların satışında çok önemli bir değer yaratılıyor. Aracın bakımlarının yetkili servislerde yaptırıldığını, tavsiye ettiğimiz kilometre aralıklarında parça değişimlerinin yapıldığını kanıtlıyor. Bu da araç sahibinin, aracı 2. el pazarına sunmaya karar vermesi durumunda çok önemli bir fark yaratıyor.”

Mitsubishi araçlarına sertifika alabilmek için aracın minimum 1 yıl veya 20.000 kilometrede olması gerekiyor. Sertifika almak isteyen Mitsubishi araç sahipleri, 19.12.2019 tarihinden itibaren https://www.mitsubishi-motors.com.tr/ adresindeki internet sitesinden iletişim formu doldurarak veya 0850 577 25 25 numaralı çağrı hattını arayarak taleplerini iletebilecekler. Talebin ardından Temsa Motorlu Araçlar, en yakın yetkili servise yönlendirme yaparak gerekli kontrollerin yapılmasıyla ilgili süreci başlatacak. İşlemlerin tamamlanmasının ardından da sertifika araç sahibinin adresine postalanacak.

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