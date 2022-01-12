Mitsubishi L200, 4. kez en çok tercih edilen pick-up oldu

Mitsubishi L200, 2021 yılında 3775 adet satılarak tüm pick-up satışlarından yüzde 34.1 pay aldı ve 4 yıl üst üste bu segmentteki satışlarda lider oldu.

L200, Mitsubishi Motors’un yetmiş yıllık pick-up teknolojisi ile tasarlandı. Yüksek donanım seviyesine sahip olan Mitsubishi L200, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay manevra kabiliyetiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Bir pick-up’ın sağlamlığının ve dayanıklılığının yanı sıra sınıfında öncü konfor ve güvenlik özelliklerine sahip olan Mitsubishi L200, RISE gövde yapısı, darbe emici şasisi ve gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde her türlü yol koşulunda rahatlıkla yol alıyor.

1978 yılından bu yana dünya çapında 4,7 milyon adetten fazla satılan Mitsubishi L200, güvenlik donanımları, geliştirilmiş yol ve arazi performansı, tam zamanlı “Super Select 4WD II” dört tekerlekten çekiş sistemi, yeni eklenen “Off Road” modu, “Yokuş İniş Kontrolü” sistemi ve otomobil konforunu aratmayan iç tasarım özellikleriyle L200, en iddialı 4x4 pick-up modeli olarak sınıfında standartları belirliyor.