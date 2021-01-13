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Mitsubishi Electric Bir Kez Daha CDP Çevre Kuruluşu'nun İklim ve Su "A Listesinde"

Şirketin çevre faaliyetleri birinci sınıf olarak görülmeye devam ediyor

Otovitrin 13.01.2021, 12:29
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Mitsubishi Electric Bir Kez Daha CDP Çevre Kuruluşu'nun İklim ve Su "A Listesinde"

Mitsubishi Electric Corporation; iklim değişikliği ve su faaliyetlerinin, kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan CDP tarafından "A Listesine" lâyık görüldüğünü açıkladı. En yüksek derecede verilen bu not, Mitsubishi Electric'in ticari faaliyetleri ve hedeflerinin çevreye verdiği önemin yanı sıra gerekli bilgileri zamanında ve uygun bir şekilde kamuoyuyla paylaştığını da kanıtlıyor. Mitsubishi Electric, iklim değişiklik kategorisinde dört farklı yılda ve su kategorisinde arka arkaya beş yıldır A Listesinde yer alıyor. 

Mitsubishi Electric'in çevre inisiyatifleri; düşük karbonlu, geri dönüşüme dayalı bir toplumun oluşturulması ve biyoçeşitliliğe saygı gösterilmesini vurgulayan 2021 Çevre Vizyonu politikasını yansıtıyor. Şirket; Haziran 2019’da 2050 Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu’nu "Herkes için daha iyi bir gelecek sunmak amacıyla hava, kara ve su kaynaklarını kalbimiz ve teknolojilerimizle korumak" olarak açıkladı. Bu politika; dekarbonizasyon ve daha sürdürülebilir bir gelecek gerçekleştirmek için global değer zincirleri, enerji tasarruflu ürün ve sistemlerle altyapı açısından çevresel etkileri azaltmak amacıyla hazırlandı.  

* Bilgi için bakınız: https://www.MitsubishiElectric.com/news/2019/0613-a.html  

İklim Değişikliği İnisiyatifleri

  • Bilim Esaslı Hedefler İnisiyatifi (SBTi) tarafından onaylanan 2030 yılı için iddialı sera gazı azaltma hedefleri**
  • Yüksek verim ve IoT ekipmanları sağlayarak ve sürekli personel eğitimi vasıtasıyla ekipman işlemlerini son teknolojiye uygun hale getirerek hem yurt içi hem de yurt dışı üretim tesislerinde enerji tasarrufu 
  • Yenilenebilir enerjinin daha çok benimsenmesi ve merkezi olmayan güç kaynakları ve daha fazla sistem stabilizasyonu vasıtasıyla elektrik enerjisinin daha etkili kullanılması 

** Bilgi için bakınız: https://www.MitsubishiElectric.com/news/2020/0117.html

Su İnisiyatifleri

  • Japonya ve yurt dışındaki tesislerin mevcut ve potansiyel su risklerini sürekli izlemek amacıyla AqueDuct Su Riski Atlası*** ve diğer risk değerlendirme araçlarının kullanılması 
  • Yurt içi ve yurt dışı üretim tesislerinde su kullanımı ve deşarjlarının yönetilmesi vasıtasıyla, su kullanımının azaltılması ve su tasarrufu ve geri kullanımı için daha etkili tedbirler 
  • Ozon vb. kullanarak su arıtma teknolojisinin geliştirilmesi ve su arıtma sistemlerinin su ve kanalizasyon arıtma sahalarına, fabrikalar ve kamu tesislerine sağlanması 

*** World Resources Institute (WRI) tarafından geliştirilmiştir.

CDP, tüm dünyada 106 trilyon USD tutarındaki fonları yöneten 515'i aşkın yatırımcının onayıyla şirket ve hükümetlerin çevre inisiyatiflerini değerlendirmektedir. İklim değişikliği, su ve ormanları etkileyen faaliyetlere ilişkin anketlerin ardından, CDP verileri değerlendirmekte ve sonuçları açıklamaktadır. A’dan D’ye sekiz sıra içeren son değerlendirme 9 bin 600’den fazla firma tarafından yanıtlandı. 

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında

Güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmek konusunda 100 yıla yaklaşan tecrübeye sahip olan Mitsubishi Electric Corporation; bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2020’de sona eren mali yılda 4,462.5 milyar yen* (40.9 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com 

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2020’da ilan ettiği 1 USD = 109 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında

“Evden uzaya” kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleri ile öne çıkan Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, CNC mekatronik sistemler ile asansör ve yürüyen merdiven sistemlerinden oluşuyor. Potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’yi önemli bir üretim üssü olarak konumlandıran Mitsubishi Electric, markanın Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyan Manisa’daki dijital fabrikasında Türkiye ve Avrupa için yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üretiyor. Türk sanayisinin fabrikaların dijital dönüşüm sürecine entegrasyonu için çalışan Mitsubishi Electric, otomasyon teknolojileri ile dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray projesinde de dikkat çekiyor. Türkiye’de otomotiv ekipmanları, yarı iletken cihazlar, ulaştırma ve enerji sistemleri gibi pek çok farklı kulvarda da rol alan Mitsubishi Electric, kamu sistemleri alanındaki faaliyetleri kapsamında uçak ve uçuş güvenliğini artırmak amacıyla havalimanları için geliştirdiği radar teknolojisini Antalya Havalimanı’nda da uyguluyor. Uzay araştırma ve geliştirme sistemleri alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden Mitsubishi Electric, Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının da üreticisi konumunda. Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.com  

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