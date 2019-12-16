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Michelin’in havasız lastiği Uptis’e Dünya çapında 3 prestijli ödül

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin’in geliştirdiği, devrim niteliğindeki havasız lastik teknolojisi Uptis, Almanya’da Golden Steering Wheel, Fransa’da 2020 Coyote Otomobil Ödülü ve ABD’de 2020 AVT ACES Ödülü olmak üzere, 3 prestijli ödüle layık görüldü.

Michelin’in havasız lastiği Uptis’e Dünya çapında 3 prestijli ödül

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin’in geliştirdiği, devrim niteliğindeki havasız lastik teknolojisi Uptis, Almanya’da Golden Steering Wheel, Fransa’da 2020 Coyote Otomobil Ödülü ve ABD’de 2020 AVT ACES Ödülü olmak üzere, 3 prestijli ödüle layık görüldü.

16 Aralık 2019 Pazartesi 13:28
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Michelin’in havasız lastiği Uptis’e Dünya çapında 3 prestijli ödül

Geliştirdiği lastik teknolojileriyle sektöre yön veren Michelin, Haziran ayında ‘Movin On 2019’ zirvesinde duyurduğu patlamayan lastik teknolojisiyle; olağanüstü teknolojik gelişmelere dikkat çeken inovasyon ve yılın lastiği kategorilerinde, Almanya’da Golden Steering Wheel, Fransa’da 2020 Coyote Otomobil Ödülü ve ABD’de 2020 AVT ACES Ödülü olmak üzere, 3 prestijli ödüle layık görüldü.

UPTIS, 50’den fazla patentin konusu oldu

Kazanılan ödüllere ilişkin olarak Michelin Grubu Başkanı Florent Menegaux, “Lastik endüstrisinde çığır açan Uptis teknolojisinin, birbirinden prestijli üç ödüle layık görülmesi bizler için bir gurur kaynağı oldu. Kazandığımız bu ödüller, Michelin’in inovasyon ve sürdürülebilir hareketlilik konusundaki çabalarının önemini ortaya koydu. Bu ödüller, Michelin ekiplerinin yaklaşık on yıllık araştırmaları için bir takdir göstergesi niteliğinde. UPTIS prototipi, halihazırda yapı tasarımı ve yüksek teknoloji ürünü materyalleri ile ilgili olarak 50’den fazla patentin konusu olmuştur. Bu, Michelin’in daha güvenli, daha verimli, daha erişilebilir ve çevre dostu olan hareketliliği teşvik etme konusundaki inovasyon kapasitesini tam olarak göstermektedir’’ açıklamalarında bulundu.

Sürdürülebilir hareketliliğe teşvik

Havasız lastik Michelin UPTIS, hem güvenlik hem de sürdürülebilirlik açısından büyük bir yenilik sunuyor. Bu prototip, her türlü patlama riskini ortadan kaldıran yenilikçi ve devrim niteliğinde teknolojisi sayesinde araç sürücülerinin içini rahatlatacak, filo sahipleri ve profesyonel sürücülerin iş üretkenliğini optimize edecek ve herkesin saf materyal kullanımını önemli ölçüde azaltarak dolayısıyla israfı azaltıp sürdürülebilir hareketliliği teşvik edecek önemli avantajlar sağlıyor.

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