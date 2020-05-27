MICHELIN’DEN TÜM ÜRETİM TESİSLERİNDEKİ CO2 EMİSYONLARINDA ‘NET SIFIR’ TAAHHÜDÜ

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, çevre dostu yaklaşımlarla üretimlerini sürdürmeye devam ediyor. Kurum kültürüne sürdürülebilirliği empoze eden Michelin’in 2050 yılına kadar tüm üretim tesislerinde CO2 emisyonlarını ‘net sıfır’a çekme hedefi, uluslararası bağımsız bir kuruluş olan SBTI (Bilim Temelli Hedefler Girişimi) tarafından onaylandı.

Küresel çevre sorunlarının çözümü için imzalanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde başarının yalnızca üye devletlerin taahhüdü ile gerçekleşemeyeceğini ve bu konuda sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra özel sektörün de destek vermesi gerektiğini savunan Michelin, dünya için gönüllülük anlayışıyla sera gazı emisyonlarını azaltarak, 30 yıl içerisinde sıfıra ulaşmayı taahhüt etti.

Lastiklerin kullanım ömrü %15 uzadı

SBTI’nin hedeflerini onaylamasının, Michelin’in çevre stratejilerinin ne kadar doğru bir yolda ilerlediğinin bir kanıtı olduğunu dile getiren Michelin Group CEO'su Florent Menegaux, “Michelin Group olarak, küresel ısınma ile mücadelemizde uzun vadeli hedeflerimiz var. 2018 yılından bu yana ürettiğimiz lastiklerin kullanım ömrü %15 uzadı. 2024 yılına kadar ise dünya genelindeki tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerini %70 oranında gerçekleştirmiş olacağız. Çevreye yönelik faaliyetlerimiz, uzun ömürlü ürünlerimiz ve hayata geçen girişimlerimizle, bu uzun vadeli hedeflerimizi hızlandıracağımıza inanıyorum’’ dedi.