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Michelin ve Faurecia’dan enerji verimliliğinde yeni bir oluşum: Symbio

Sürdürülebilir teknolojiler üreten dünya devi Michelin ve otomotiv sektörünün lider şirketlerinden Faurecia enerji verimliliği için güçlerini birleştirdi. Hidrojen yakıt hücresi faaliyetlerini ortak girişimle taçlandıran şirketler Symbio’yu hayata geçirdi.

Michelin ve Faurecia’dan enerji verimliliğinde yeni bir oluşum: Symbio

Sürdürülebilir teknolojiler üreten dünya devi Michelin ve otomotiv sektörünün lider şirketlerinden Faurecia enerji verimliliği için güçlerini birleştirdi. Hidrojen yakıt hücresi faaliyetlerini ortak girişimle taçlandıran şirketler Symbio’yu hayata geçirdi.

02 Aralık 2019 Pazartesi 16:12
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Michelin ve Faurecia’dan enerji verimliliğinde yeni bir oluşum: Symbio

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, otomotiv sektörünün lider şirketlerinden Faurecia ile enerji verimliliği için işbirliğine gitti. Lastik sektöründe geliştirdiği sürdürülebilir teknolojilerle çevre dostu kimliğini koruyan Michelin ve Faurecia bu işbirliğiyle, tüm hidrojen yakıt hücresi faaliyetlerini bir araya getiren Symbio’yu hayata geçirdi.

Akülü elektrikli otomobilleri tamamlayan tek sıfır emisyonlu çözüm olan hidrojen teknolojisi, elektro hareketliliğin uygulanmasını hızlandıracak. Aynı zamanda Symbio, hava kalitesinin iyileştirilmesine, CO2 emisyonlarının azaltılmasına ve enerji geçişini sağlanmasına yardımcı olacak.

Benzersiz bir ekosistemin etrafında kurulan Symbio ile hafif, ticari araçlar ve kamyonlar ile diğer elektro hareketlilik alanları için hidrojen yakıt hücresi sistemleri geliştirilecek, üretilecek ve pazarlanacak. Elektrikli hareketlilik talebinin, 350.000'i kamyon olan 2 milyon hidrojen destekli araçla birlikte, 2030'a kadar ciddi seviyede artması bekleniyor.

Michelin Grubu Başkanı Florent Menegaux: “Bu strateji, daha sürdürülebilir bir hareketliliğin geniş kitlelere ulaştırılması vizyonunun bir parçası.’’

Michelin Grubu Başkanı Florent Menegaux, işbirliğine yönelik olarak şöyle konuştu: “Hidrojen hareketliliğinin gelişimi, Michelin'in özellikle yüksek teknolojili malzemeler alanındaki büyüme hedeflerinin mükemmel bir örneği. Bu strateji, daha sürdürülebilir bir hareketliliğin geniş kitlelere ulaştırılması vizyonunun bir parçası. Faurecia gibi önemli bir oyuncuyla bugün resmileştirilen ortaklık, bu iki yönlü hedefin bir göstergesi niteliğinde.”

Faurecia Genel Müdürü Patrick Koller: “Michelin ile ortaklığımızla hidrojen sistemlerinde dünya lideri olacağız.’’

Faurecia Genel Müdürü Patrick Koller ise "Michelin ile ortak girişimimizin resmi kimliğe kavuşması, Faurecia'nın hidrojen sistemlerinde dünya lideri olma stratejisi için bir başka önemli adım. Uzmanlığımız ve iş modellerimizin yenilikçi bir ekosistemde bir araya getirilmesi, müşterilerimiz ve tüketicilerin makul fiyatlı sıfır emisyon teknolojilerinin pazara hızla getirilmesi taleplerinin karşılanması için bulunmaz bir fırsat olacak’’ diye konuştu.

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