Michelin Türkiye “Great Place to Work” Sertifikası aldı

Dünyanın önde gelen mobilite şirketlerinden biri olan Michelin’nin Türkiye operasyonu Michelin Türkiye, kurum kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda sürdürdüğü çalışmaları ‘sertifika’ ile tescilledi.

Great Place to Work Enstitüsü’nün yürüttüğü program kapsamında kurum kültürü ve çalışan deneyimi ölçümlemesi amaçlı gerçekleştirilen anket araştırmaları sonrasında Michelin Türkiye, sertifika almaya hak kazandı. Şirketin aldığı bu sertifika çalışan memnuniyeti ve ortak bir kurum kültürü oluşturmak için yürüttüğü çalışmaların çalışanları tarafından memnuniyetle karşılandığının da bir göstergesi. Michelin Grubu insanlar, kârlılık ve gezegen arasında en iyi dengeyi sağlayarak sürdürülebilir büyüme hedeflerken, insana saygı Michelin’in temel ilkelerinden birini oluşturuyor. Çeşitliliğe saygının bireysel mutluluğa ve kolektif performansa katkıda bulunduğu bir kurum kültürünü teşvik eden Michelin Grubu, tüm çalışanlar için eşit fırsatlar ve eşit muamele ilkesinin yanı sıra her türlü ayırımcılıkla mücadele taahhüdünü güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.

“Yolculuğumuz devam ediyor”

Michelin Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Pınar Erçal konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Grubumuzun bu konudaki vizyon ve desteğini de arkamıza alarak Michelin Türkiye’yi herkes için harika bir çalışma ortamı haline getirmek için bu yolculuğa çıktık. Çalışanlarımızın geri bildirimlerini alarak ve onlarla birlikte aksiyon planları oluşturarak bunları uygulamaya aldık. Bu konuda sertifika almış olmaktan ötürü son derece mutluyuz. İnsan ve güven unsurunun yanı sıra mükemmel çalışan deneyimi ve yetkinliğini tüm süreçlerimizde odağa almaya devam ediyoruz. Bu konuda bugüne kadar oldukça büyük mesafe kat ettik ve yolculuğumuz devam ediyor. Michelin Türkiye olarak yakaladığımız bu ivmeyi sürdürmeye ve çalışanlarımızla birlikte yeni gelişim alanları belirleyerek, sürekli daha iyiyi hedeflemeye devam edeceğiz” dedi.