Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
113153
ALTIN
286.155
DOLAR
5.9450
STERLİN
7.7065
EURO
6.5902

Michelin Primacy 4 ile daha fazla su tahliyesi, daha uzun yol

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, Primacy 4 ile yağışlı havalarda konforlu sürüş deneyimi sağlamanın yanı sıra, yüzde 22 daha fazla su tahliye imkânı ve rakiplerine oranla 18 bin kilometre daha uzun ömürlülük sunuyor.

Michelin Primacy 4 ile daha fazla su tahliyesi, daha uzun yol

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, Primacy 4 ile yağışlı havalarda konforlu sürüş deneyimi sağlamanın yanı sıra, yüzde 22 daha fazla su tahliye imkânı ve rakiplerine oranla 18 bin kilometre daha uzun ömürlülük sunuyor.

24 Aralık 2019 Salı 17:01
1239 Okunma
Michelin Primacy 4 ile daha fazla su tahliyesi, daha uzun yol

Dünya lastik devi Michelin, yağışlı havalarda sürüş deneyimini artırabilmek adına, yeniyken de aşındığında da yüzde 22 gibi üstün bir seviyede daha fazla su tahliyesi imkânı sağlayan Primacy 4’ü öneriyor.

Güvenlik ve uzun ömür odaklı desen ve yapısı; lastiğin ne zaman değişime ihtiyaç duyduğunu anlamayı sağlayan aşınma göstergesi ile Primacy 4, yasal sınır olan 1.6 milimetreden önce lastiğin değiştirilmesini önlüyor. Yasal sınıra dek, maksimum güvenlik, üstün performans ve uzun ömürlülüğü bir arada sunan Primacy 4, Michelin’in daha az kaynakla daha katma değerli işler yapma stratejisiyle rakiplerine oranla 18 bin kilometre daha uzun yol kat edilmesini sağlıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pirelli, Dünya Ralli Şampiyonası’nın tek lastik tedarikçisi seçildi
Pirelli, Dünya Ralli Şampiyonası’nın tek lastik tedarikçisi seçildi
2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) belli oldu
2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) belli oldu
Mercedes-Benz Türk, sürdürülebilir eğitimi desteklemeye devam ediyor
Mercedes-Benz Türk, sürdürülebilir eğitimi desteklemeye devam ediyor

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim