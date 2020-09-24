Michelin Le Mans 24 Saat Yarışında 23. Zaferini ve Uzun Ömürlülük Rekorunu kırdı

Dünya lastik devi Michelin uzun süreli üstün performans sunan lastikleriyle kullanıcılara dayanıklılık ve konfor sunmaya devam ediyor. Motor sporlarında ‘dayanıklılık yarışı’ olarak bilinen Le Mans 24 Saat Yarışında Michelin arka arkaya 23. Zaferini ve uzun ömürlülük rekorunu kırdı.

Hız kadar dayanıklılık ve verimliliğin deneyimlendiği yarışta Sébastien Buemi, Brendon Hartley ve Kazuki Nakajima'nın yer aldığı 8 Numaralı Toyota TS050 Hybrid araç 88. kez yapılan yarışta birinci olurken, ikinci sırayı Norman Nato, Gustavo Menezes ve Bruno Senna'dan oluşan 1 numaralı Rebellion R13 Gibson, üçüncü sırayı ise Mike Conway, Kamui Kobayashi ve José María López'den oluşan 7 numaralı Toyota TS050 Hybrid kazandı. Böylece Michelin podyumunun tamamına hakim olurken, bu sonuçla Toyota Gazoo Racing üst üste üçüncü zaferini elde etti.

Bu yarışın çok özel olduğuna dikkat çeken Michelin’in Dayanıklılık Yarışı Program Müdürü Pierre Alves: “Bu yarış kesinlikle çok özeldi. Koşullar beklediğimizden de iyiydi. Öyle ki yağışlı hava lastik stoklarımıza dokunmadık bile. Minimum hava ve sırasıyla 17°C ve 19°C'lik pist sıcaklıklarıyla toplamda oldukça hafif koşullar söz konusuydu. Bu durum partnerlerimizin lastiklerinin performansını sonuna kadar kullanmalarına olanak sağladı” açıklamasında bulundu.

Yeni bir lastik mesafesi rekoru

Yarışta 1 numaralı Rebellion R13 Gibson’un sürücüsü Gustavo Menezes 2011'de Benoît Tréluyer'nin kırdığı eski lastik mesafesi rekorunu hem egale etti. Kendisinden önceki Audi Sport sürücüsü gibi Menezes beş etabı toplam 55 turla, yani 750 km'yi aynı Michelin setiyle tamamladı. Öte yandan, American Rebellion sürücüsü bu mesafeyi ciddi anlamda daha yüksek bir ortalama hızla tamamladı. Menezes, Pit stoplara giriş çıkışta harcanan zaman ve iki sarı bayrak cezası dahil 3 dk 25,180 sn ortalama tur süresiyle ortalama 240 km/sa. hıza ulaştı.

“Michelin Büyük Düşünüyor”

Bu başarı, bir yandan uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanan bir yandan da ilk kilometreden son kilometreye kadar yüksek performans sunan Michelin dayanıklılık ürün gamının ardındaki düşünme biçiminin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Bir lastiğin performansı sadece yol tutuş kabiliyetiyle ölçülmez. Bu aynı zamanda olası kısa fren mesafesi, direksiyon hassasiyeti ve yüzey koşulları ne olursa olsun etkin çekiş sağlamakla da ilgili.

Yarış boyunca; Michelin Motorsport ekibi, dört sınıfın tamamında, partnerleriyle yakın bağlantıda kalarak çalıştı. Bu ilişki Michelin'in teknik danışmanlarının profesyonelliğini ortaya koyarken aynı zamanda markanın salt bir lastik tedariki anlaşmasının ötesinde bu ekiplerle kurduğu bağlantının gücüne de işaret ediyor.