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Michelin, iki yıldır “Yılın Lastik Üreticisi’’ seçiliyor

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, geçtiğimiz yıl lastik inovasyonunda çığır açan havasız lastik Uptis ile Tire Technology 2020 İnovasyon ödülüne layık görüldü. Ayrıca Michelin, aşınmış lastikleriyle de yüksek performans sunarak, iki yıldır üst üste “Yılın Lastik Üreticisi’’ prestij ödülüne sahip oluyor.

Michelin, iki yıldır “Yılın Lastik Üreticisi’’ seçiliyor

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, geçtiğimiz yıl lastik inovasyonunda çığır açan havasız lastik Uptis ile Tire Technology 2020 İnovasyon ödülüne layık görüldü. Ayrıca Michelin, aşınmış lastikleriyle de yüksek performans sunarak, iki yıldır üst üste “Yılın Lastik Üreticisi’’ prestij ödülüne sahip oluyor.

13 Mart 2020 Cuma 14:54
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Michelin, iki yıldır “Yılın Lastik Üreticisi’’ seçiliyor

Ulaşılabilir, verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunan dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, Hannover Tire Technology Expo’da geçtiğimiz yıl olduğu gibi, 2020’de de “Yılın Lastik Üreticisi’’ seçildi.

Havasız lastiğe bir ödül daha

Michelin ayrıca, geçtiğimiz yıl geliştirdiği patlak riskini ortadan kaldıran, sürücülere yol boyunca daha fazla konfor sunan Uptis ile Tire Technology 2020 İnovasyon Ödülüne de layık görüldü. Kazandıkları ödüllerden oldukça mutlu olduklarını dile getiren Michelin Grubu CEO’su Florent Menegaux, düşüncelerini şöyle aktardı: “Yılın Lastik Üreticisi ödülünü, ödülün tarihinde bir ilki gerçekleştirip iki yıl üst üste almak büyük bir onur.  Uptis’in aldığı İnovasyon Ödülü ile birlikte bu iki prestijli unvanla Grubun stratejik yönleri takdir edilmiş oldu.  Michelin olarak bu bizim için kesinlikle sonsuz bir gurur kaynağı ve aynı zamanda yaptığımız eylem planlarının hem yenilik hem de sürdürülebilir hareketlilik bakımından geçerliliğinin de açık bir göstergesi.”

Son Güncelleme: 13.03.2020 14:55
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