MG’den Dünyanın %100 Elektrikli İlk Station Wagon Modeli!

MG, bu yılın son çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulacak olan yeni nesil bir diğer elektrikli modeli MG5’i tanıttı. Dünyanın ilk %100 elektrikli station wagon modeli olarak dikkat çeken MG5, Marvel R Electric’ten tamamen farklı bir otomobil olmasına rağmen, iki model de aynı tasarım felsefesini paylaşıyor. MG’nin “Evolution Design” (Evrimsel Tasarım) diliyle tasarladığı ve markanın yenilikçi teknolojisini yansıtan unsurlarla donattığı MG5 Electric, station wagon gövdesiyle çarpıcı bir otomobil olarak öne çıkıyor.

MG5 Electric, aile ihtiyaçlarını ve dinamik bir yaşam tarzını birleştiren tasarımıyla kullandığı araçta çevrecilik, sessizlik ve konfor talep eden sürücülere hitap ediyor. Aracın etkileyici 578 litrelik bagaj kapasitesi, arka koltukların katlanmasıyla 1.456 litreye kadar büyüyebiliyor. Uzunluğu 4.544 mm, genişliği 1.811 mm ve yüksekliği 1.513 mm olan MG5, ferah yaşam alanıyla bir ailenin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabiliyor. MG5 Electric, maksimum 500 kg römork çekme kapasitesi ve 75 kg port bagaj taşıma kapasitesi sunuyor. Aktif hayatı benimseyen kullanıcıların gereksinimleriyle uyumlu bir station wagon otomobilden beklenen tüm özelliklere sahip olan MG5 Electric’in üzerine bir bisiklet taşıyıcısı ve port bagaj da yerleştirilebiliyor .

Gelişmiş güç-aktarma teknolojisi

MG5 Electric, ön ile arka aks arasına (dingil mesafesi 2.665 mm) entegre edilen güçlü lityum iyon batarya ile 400 kilometrenin (WLTP) üzerinde bir menzil sunuyor. Aracın elektrik motoru 135 kW (184 PS) güç ve 280 Nm tork üretiyor. MG5’in yerleşik 11 kW lık şarj cihazı AC akımla da hızla şarj edilebilmesine olanak sağlıyor. Aracın bataryası hızlı şarj (DC) ile sadece 30 dakikada %80 doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Marvel R Electric gibi MG5’te araçtan cihaza elektrik aktarımına izin veren yenilikçi V2L teknolojisine sahip bir otomobil.

MG MG5 Electric Teknik özellikler

Motor tipi: Elektrik motoru

Güç üretimi: 184 PS (135 Kw)

Tork üretimi: 280 Nm

Elektrikli sürüş menzili: >400 km (WLTP)*

Hızlanma 0-50 km/s: 3,4 sn*

Hızlanma 0-100 km/s: 8,3 sn*

Yerleşik şarj cihazı: 11 kW AC (3 faz)

Hızlı şarj (DC): 30 dakikada %80 şarj seviyesi

Bagaj hacmi: 578-1.456 litre

Römork çekme kapasitesi: 500 kg

Port bagaj kapasitesi: 75 kg

Diğer özellikler: MG Pilot – gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS),

2.500Watt güce sahip V2L teknolojisi ile dış cihazları şarj edebilme becerisi