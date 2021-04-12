MG Türkiye İlk Modelini Tanıttı!

Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği İngiliz kökenli efsanevi otomobil markası MG, Türkiye’deki ilk modelini tanıttı: %100 elektrikli ZS EV. Türkiye’nin en ulaşılabilir %100 elektrikli SUV modeli olma hedefiyle yola çıkan ZS EV, 7 yıl-150 bin km’lik bataryayı da kapsayan üretici garantisi, NCAP 5 yıldızlı güvenliği, L2 otonom sürüş seviyesindeki MG Pilot teknolojisi ve ülkemizde ilk kez devreye alınacak MG Değer Koruma Programıyla öne çıkmayı hedefliyor. Lansmana özel 394 bin TL’den başlayan anahtar teslim satış fiyatı ve ilk kez elektrikli otomobil sahibi olmayı düşünenlerin akıllarındaki soru işaretlerini giderecek değer koruma uygulamasıyla hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Elektrikli otomobil ile tanışmak isteyenler 12 Nisan’dan itibaren www.mg-turkey.com adresini ziyaret ederek ön satışla MG ZS EV’lerine sahip olabilecekler.

1924’te İngiltere’de kurulan MG, 2019 itibarıyla MG Electric adı altında çok sayıda Avrupa pazarına yeniden giriş yaptı. İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Norveç, İzlanda, Danimarka, Belçika, Lüksemburg, Avusturya, İsveç gibi ülkelerde de satışa sunulan elektrikli MG modelleri rekabetin yoğun olduğu birçok pazarda ilk 10’a girmeyi başardı.

MG’nin elektrikli kompakt SUV modeli ZS EV, markanın Avrupa pazarında büyüme planları kapsamında ülkemizde de satışa sunuldu. 394 bin TL’den başlayan anahtar teslim fiyatıyla dikkat çeken ZS EV, Türkiye’nin en ulaşılabilir %100 elektrikli SUV modeli olarak dikkat çekiyor. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “MG’nin ileri teknoloji ürünü ZS EV modelini yoğun ilgiyle karşılandığı Avrupa’dan sonra ülkemizde de satışa sunmaktan heyecan duyuyoruz. MG markasını temsil edecek olmak, projenin ilk gününden itibaren bize büyük heyecan verdi. Aracı kullanır kullanmaz bu heyecan kuvvetli bir güvene dönüştü ve bize böylesi iddialı bir lansman programı hazırlama hususunda cesaret verdi. Doğan Trend Otomotiv olarak ZS EV’yi ‘Yüzde 100 elektrikliye hiç bu kadar yakın olmadınız’ sloganıyla müşterilerimize sunarak segment lideri olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Dünyada yükselen trend elektrikli araçlar ve SUV’lar!

Dünya otomotiv pazarında elektrikli araçlar ile SUV’ların hızla büyüyen segmentler olduğunun altını çizen Kağan Dağtekin, geçtiğimiz yıl hem Avrupa’da hem Çin’de elektrikli ve hibrit otomobil satışlarının 1 milyonlu adetleri geçtiğini vurgulayarak 2020’nin tam bir değişim yılı olduğunu belirtti. Kağan Dağtekin, “2020 yılı tüketicilerin elektrikli araçları hayatlarının bir parçası olarak görmeye başladıkları bir sene oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının bir yan etkisi de insanların çevreye verdiğimiz zararı sorguladıkları, farkındalığın arttığı bir ortam yaratması oldu. Bunlar ve regülasyonların da etkisiyle 2021’de Avrupa’da satılan her 7 araçtan 1’inin elektrikli olması bekleniyor” dedi. Geçtiğimiz yıl Norveç’te elektrikli araç satışının içten yanmalı motora sahip araçların satışını geçtiğine ve Hollanda’da elektrikli araçların toplam pazarda %20 pay aldığına da dikkat çeken Dağtekin “Çin bugüne kadar elektrikli otomobillerde dünyanın en büyük pazarıydı. 2020 yılında ilk kez Avrupa’daki elektrikli otomobil satışları Çin’i geçti ama Çin, elektrikli araç teknolojisinde sahip olduğu bilgi, tecrübe ve üretim gücüyle lider olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

Dünya devi SAIC, İngiliz MG’ye elektrikliyle hayat verdi!

İngiliz MG markasının Çinli otomotiv devi SAIC Motor’a (Shanghai Automobile Industry Corporation) bağlı olarak faaliyetlerini yürüttüğünü hatırlatan Kağan Dağtekin; “Volkswagen ve GM ile ortaklığı olan, 130 milyar dolarlık cirosuyla dünyanın en büyük 7. otomotivcisi olan SAIC’in iş elektriklilere gelince Tesla ve Volkswagen’in ardından dünya 3.sü olduğunun altını çizmek lazım” dedi. SAIC çatısı altında MG’nin yaptığı atılımlar hakkında da bilgi veren Dağtekin, “100 seneye yakın güçlü bir geçmişi olan MG, 2007’de SAIC’in kanatlarının altına girdi; 2018’de tekrar global yapılanmasını tamamladıktan sonra hızla büyüyerek kayda değer bir satış hacmine ulaştı. SAIC, dünyadaki yükselen trendlerle uyumlu olacak şekilde MG markasıyla ağırlıklı olarak elektrikli ve SUV modellere odaklandı. Geçen sene MG tüm dünyada yarım milyonu aşan bir araç satışı gerçekleştirdi. Avrupa pazarına 2019 yılında giren marka, aralarında Fransa, Almanya, Norveç, İtalya, İspanya’nın da bulunduğu 14 ülkede bulunuyor. MG, hızla ağını genişleterek bugün anavatanı İngiltere ve kıta Avrupa’sında 230 civarında satış noktasında müşterilerine hizmet sunuyor. Markanın Avrupa’da satışa sunduğu ilk model olan ZS EV, segmentinin en başarılı otomobillerinden biri oldu ve İngiltere’de en çok satılan 6’ncı; Norveç’te 7’nci en çok satan elektrikli otomobil unvanını kazanırken Hollanda’da ise ilk 10’a girmeyi başardı. SAIC yetkililerinin bize ilettiklerine göre MG markasının Avrupa’da gösterdiği performanstan çok memnunlar” açıklamasında bulundu.

Ön satış koşulları: 40 bin TL kaparoyla Mayıs sonuna kadar fiyatı sabitleyin ve Wallbox şarj cihazına ücretsiz sahip olun!

Özel bir ön satış kampanyasıyla Comfort donanım seviyesindeki MG ZS EV 394 bin TL, daha yüksek Luxury donanımlı modeli ise 409 bin TL’lik anahtar teslim satış fiyatıyla sunuluyor. Bu fiyatlar, Mayıs sonuna kadar geçerli olup ön satışa özel ücretsiz Wallbox akıllı şarj cihazı ile kurulumunu da içeriyor. 40 bin TL kaparo veren MG ZS EV alıcıları Mayıs ayının sonundan itibaren otomobillerini teslim almaya başlayacaklar.

MG ValueGuard Değer Koruma Programı’yla soru işaretleri ortadan kalkıyor!

Doğan Trend Otomotiv’in MG ZS EV’yi Türkiye’de sıra dışı bir şekilde pazara arz ettiğini vurgulayan Dağtekin, “Kimi müşterilerin elektrikli otomobillere dair aklındaki tüm soru işaretlerini silmek için özel bir geri alım garantisi sunuyoruz. Bir Doğan Trend Otomotiv girişimi olan Suvmarket.com’un verdiği güç ile yarattığımız, MG ValueGuard isimli, aracın değerini koruyan bu program ile müşterimiz 1 senenin sonunda aracını başka bir MG ile değiştirmek isterse ZS EV Luxury’sini 390 bin TL’den takasa alırız diyoruz. Yani 409 bin TL’ye sattığımız arabayı 390 bin TL’den almayı garanti edeceğiz. Bizim aracımıza güvenimiz tam ama bir elektrikli araçla hayata uyum sağlayamadığını hisseden müşterilerimize de araçlarını 370 bin TL’den geri almayı garanti edeceğiz” açıklamasında bulundu.

www.mg-turkey.com 12 Nisan’da yayında

MG Türkiye’nin 12 Nisan’da hayata geçecek olan websitesini ziyaret edenler MG’nin 100 yıllık tarihçesine, ZS EV hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecekler. Ayrıca MG Türkiye’nin elektrikli otomobille yaşam hakkında Emir Tunçyürek ile birlikte hazırlamış olduğu bilgilendirme videolarını da görebilecekler.

Türkiye’nin ilk elektrikli kompakt SUV’si

Araç ile ilgili bilgiler veren MG Türkiye Marka Direktörü Tolga Küçükyumuk ise, “Yeni MG ZS EV, yenilikleri, teknolojiyi yakından takip eden; kaliteye önem veren, hayat tarzından ödün vermeden sürdürülebilir bir ulaşım arzu eden sürücüler için tasarlandı. ZS EV, çağdaş bir SUV tasarımını en güncel elektrikli araç teknolojisiyle harmanlıyor. MG ZS EV, 143 HP (105 kW) güç ve 353 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip. Motoru besleyen 44,5 kWsa’lik batarya ise 263 km (WLTP) menzile olanak tanıyor. 0-100 km/s ivmelenmesi 8,1 saniye olan yeni MG ZS EV, DC şarjla sadece 40 dakikada bataryasını %80 seviyesine kadar şarj etme olanağı sunuyor. Kullanıcısına ev veya iş yerindeki bir AC şarj cihazından aracı %100 şarj seviyesine 7 saatte ulaşma olanağı sunan MG ZS EV, şehirli yaşam için ideal bir seçim olarak öne çıkıyor. Sahip olduğu 3 farklı sürüş modu ve gene 3 farklı seviyeye sahip enerji geri-kazanım seçeneği sunan rejenerasyon sistemiyle (KERS), ZS EV kullanıcısının tüm ihtiyaçlarına cevap verirken menzilinin de kontrol edilmesine olanak tanıyor” açıklamasında bulundu.

Dış tasarım– Çağdaş ve geleneksel

Yeni MG ZS EV, markanın Londra’da bulunan “SAIC Advanced Design” Stüdyosu ve Şanghay’daki SAIC Tasarım Merkezi'nin tutkusunu ve yaratıcılığını yansıtıyor. Her iki tasarım ekibi de şık, premium ve erişilebilir bir elektrikli araç geliştirmek için titizlikle çalıştılar. Elektrikli ve hibrit araçların fütüristik tasarımlara yöneldiği bir çağda, ZS EV, MG’nin en çok satan ZS SUV modelinin tasarımını kullanarak cesur bir yaklaşım sergiliyor. ZS EV, iyi oranlanmış ebatları ve güçlü çizgilerle donanmış gövdesi ile çağdaş anlayışla tasarlanmış bir otomobil olduğunu gösteriyor. Markanın mirasından ilham alan ve tarihinin verdiği gururla ön ızgaranın ortasını dolduran büyük MG logosu tasarımın en dikkat çekici ögelerinden biri olarak öne çıkıyor. MG logosunun üzerine basıldığında, zekice gizlenen şarj bağlantı noktası ortaya çıkıyor. LED teknolojisine sahip göz formundaki gündüz sürüş farları ve arka stop lambaları ZS EV’ye özgün bir görünüm kazandırıyor.

Otomobilin profili boyunca uzanan düzgün yüzeyler alt gövdedeki girinti ve güçlü omuz çizgisi ile hareketlilik kazanırken belirgin çamurluk kemerleri dinamizmi güçlendiriyor. Sportif görünümü destekleyen 17 inçlik modern tasarımlı jantlar aerodinamik yapılarıyla otomobilin menzilini artırıyor. 4.314 mm uzunluğa, 1.809 mm genişliğe ve 1.620 mm yüksekliğe sahip ZS EV kompakt boyutlu çevik ve dinamik bir SUV. ZS EV’ye özgü Bosphorus Mavisi gibi zengin, iddialı renkler, otomobilin aerodinamik gövdesini ve dinamik karakterini daha da vurguluyor.

MG ZS EV – Aileler için geliştirildi

Ailelerin kullanımı düşünülerek geliştirilen şık, pratik bir elektrikli SUV olan MG ZS EV, hafta sonu gezileri ve sportif etkinlikler dahil olmak üzere ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir yapıya sahip. Sunduğu geniş iç mekanıyla MG ZS EV sınıfının en ferah araçlarından biri olarak öne çıkıyor. MG ZS EV, segment lideri seviyesindeki diz mesafesi arka koltuktaki yolcular için sunduğu ek 55 mm omuz mesafesi ve segment ortalamasının 80 mm üzerindeki arka tavan yüksekliğiyle hem sürücü hem de yolcular için benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Düz bir zeminin sağladığı ek alan sayesinde sunulan, orta konsolun altındaki saklama alanı gibi çözümler kullanım kolaylığını destekliyor. Segmentindeki SUV modellerden ortalama 60 litre daha büyük 448 litrelik bagaj ve iki seviyeli bagaj zemini sayesinde bebek arabası, valizler, outdoor spor ekipmanları veya haftalık market alış-verişi için bolca yer bulunuyor. İki parça halinde katlanan arka koltuklar sayesinde bagaj hacmi 1.116 litreye (DPA) kadar ulaşıyor. Aracın farklı noktalarına serpiştirilen saklama alanları kadar 75 kg port bagaj kapasitesi de işlevselliği destekliyor. Bir bisiklet taşıyıcı ile de donatılabilen MG ZS EV, 75 kg çeki demiri taşıma kapasitesi sunuyor.

Kokpit içinde ise yumuşak malzemeler ve kontrast tonlar çekici bir ortam yaratıyor. 3-boyutlu formlar, metalik ve krom yüzeyler ve karbon dokular iç mekana dinamik bir hava kazandırıyor. Luxury donanım versiyonunda sunulan 1.2 m2’lik alana sahip panoramik ve açılır cam tavan daha aydınlık ve daha ferah bir iç mekanı beraberinde getiriyor. Sürücünün Sürüş (D), Boş (N) ve Geri (R) vites seçimi yapmasını sağlayan yeni Döner Vites Seçim Kumandası MG ZS EV’nin iç mekanına seçkin bir hava katıyor. Eko, Normal ve Sport sürüş modları sayesinde sürücünün aracın kullanım tarzını ve menzilini belirlemesi mümkün kılınıyor. Kumandanın ortasındaki bir düğme aracı Park (P) moduna alıyor. Ön konsolun ortasında yer alan gelişmiş bilgi-eğlence sistemi ile teknoloji, ZS EV’nin iç mekanının temel unsurunu oluşturuyor. 8 inçlik geniş dokunmatik ekran; Apple CarPlay™ ve Android Auto™ uyumluluğu ile konfor ve kullanım kolaylığı sunuyor. Ergonomik çok fonksiyonlu direksiyon simidi ek kullanım kolaylığı sunuyor. Luxury versiyonunda sunulan ısıtmalı ve elektrikli deri koltuklar hem sürücü hem de yolcular için üstün konfor seviyesi sunarken, SUV araçlara özgü yüksek oturma pozisyonu yola hakim bir sürüş sağlıyor.

MG ZS EV – Batarya, motor, menzil ve şarj

44,5 kWsa kapasiteli su soğutmalı lityum iyon batarya WLTP normuna göre tek bir şarjla 263 km’ye varan bir sürüş menzili sunuyor. WLTP’nin şehir döngüsü ile menzil 372 km’ye ulaşıyor. Ön aksın üzerine monte edilen sabit mıknatıslı senkron elektrik motoru 353 Nm anlık tork sağlıyor ve 143 PS’ye eşdeğer 105 kW güç üretiyor. Ön tekerleklere aktarılan güç ile MG ZS EV, 8,2 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor ve 140 km/s azami hıza ulaşıyor.

MG ZS EV ayrıca enerjiyi geri kazanmak ve menzili uzatmak için KERS adı verilen üç seviyeli rejeneratif fren özelliği de sunuyor. Bu sistem sayesinde elektrik motoru, sürücünün ayağını gaz pedalından çekmesiyle, normalde standart fren anında sırasında boşa gidebilecek kinetik enerjiyi elektriğe dönüştürüyor. Elde edilen enerji bataryalara yönlendiriliyor ve sürüş menzilini uzatmak için kullanılıyor. Sürücü, vites kumandasının hemen arkasında bulunan KERS ayar düğmesi ile sürüş tarzına uygun olan üç farklı enerji geri kazanım seviyesinden birini tercih edebiliyor. Birinci seviye, büyük oranda araç freni kullanarak az miktarda rejenerasyon uyguluyor. Seviye üç, yoğun bir enerji geri kazanım süreci uyguluyor, minimum fren ihtiyacı ile neredeyse tek pedal ile sürüşü mümkün kılıyor. Bu da parçaların ömrünü uzatıyor, verimliliği artırıyor ve kullanım maliyetlerini azaltıyor. 18 hücreden oluşan batarya paketi 280 kg ağırlığa sahip ve herhangi bir emisyon üretmeden etkileyici bir performans sunuyor. MG’nin Akıllı Batarya Isı Kontrol sistemi tarafından yönetilen batarya paketi, dış sıcaklık değişimlerinden yalıtılmış olup her türlü hava koşulunda optimum güç ve menzil sağlıyor.

ZS EV standart olarak, orta konsoldaki Döner Vites Seçim Kumandası tarafından kontrol edilen, kullanımı pratik bir otomatik şanzımanla donatılıyor. Şanzıman yoğun dur-kalk dahil olmak üzere farklı sürüş koşullarında akıcı ve dingin bir sürüş sağlıyor. Üstün sürüş dinamikleri ve üstün yol tutuş özellikleri elde etmek için tasarlanan ZS EV’nin şasisi ve güç-aktarma sistemi ağırlık merkezini olabildiğince aşağıda tutacak şekilde tasarlanmış. Düz zemin mimarisinin sağlamış olduğu avantajla yolcu kabinin altında konumlandırılan batarya paketi, araca kazandırdığı dengeli ağırlık dağılımı ile üstün viraj performansı sunuyor.

ZS EV’yi şarj etmek ise aracın her iki yanından da kolay erişim sağlamak için ön ızgaraya monte edilen CCS ve Tip 2 bağlantı noktası sayesinde çok kolay. CCS soketi, hızlı şarj amacıyla iki ek güç kontağı bulunan ve AC ve DC şarj tipini destekleyen Tip 2 soketinin gelişmiş bir versiyonu. ZS EV, hızlı şarj özelliği ile 50 kW kapasiteli bir DC şarj istasyonunda sadece 40 dakikada yüzde 80 seviyeye şarj edilebiliyor. ZS EV, evde standart bir 7.4 KW ev tipi şarj cihazı ile yaklaşık 6 saatte tam şarj edilebiliyor. Araç, acil durumlarda standart 3 pinli bir fişle de şarj edilebiliyor.

MG Pilot – Sürüş destek sistemi

Bir aile dostu elektrikli SUV olan ZS EV, MG’nin geliştirdiği en teknolojik ve en gelişmiş modellerden biri olup L2 otonomi seviyesine sahip MG Pilot sürüş destek sistemi ile ek sürüş güvenliği sunuyor. ZS EV’nin Comfort ve Luxury olmak üzere her iki versiyonunda da sunulan MG Pilot, Aktif Acil Durum Freni özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Sistem, 20 km/s’in altındaki hızlarda otomobil, bisiklet veya yaya olması bir çarpmayı önlemek için otomatik olarak fren yapıyor ve 20 km/s’in üzerindeki hızlarda kaza olasılığını veya etkisini azaltıyor.

Çok açılı radarların akıllı bir kombinasyonunu kullanan MG Pilot, hem sıkışık şehir trafiğinde hem de uzun yolculuklarda en iyi yol arkadaşı olarak öne çıkıyor. Şerit Takip Asistanı (LKA), yol çizgilerini takip ederek ZS EV’yi güvenli bir şekilde şeridinde tutuyor. Sürücünün istem dışı olarak şeridin dışına çıkması halinde, Şeritten Çıkma Uyarı ve Önleme Sistemi, aktif olarak müdahale etmeden önce sürücüyü uyarıyor. MG Pilot, aracın yol dışına çıktığını tespit ettiğinde de müdahale ediyor. Acil Durum Şerit Takip sistemini devreye alan MG Pilot, aracın yolda kalmasını sağlamak için direksiyona müdahale ediyor. 360 derece radar sistemi, ayrıca aracın yan şeritteki bir araca doğru yönelmesini de algılıyor ve olası bir kazayı önlemek için müdahale ediyor.

ZS EV kullanıcıları, MG Pilot’un Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi ile rahat ve dingin bir sürüş deneyimi yaşayabiliyor. Sürücü, hız ve takip mesafesini belirleyerek, MG Pilot’a öndeki aracı güvenli mesafeden takip etmek üzere hızı otomatik olarak ayarlamasını söylüyor. Yol açıldığında, MG Pilot hızlanıyor ve aracı ayarlanan hıza ulaştırıyor. Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) aktif olduğunda, Trafik Asistanı (TJA) Sistemi 60 km/s ve üzerindeki hızlarda, sürücünün minimum direksiyon müdahalesi ile aracı şeritte tutmaya yardımcı oluyor. Akıllı Hız Sınırlama Asistanı (SAS), hız sınırı levhalarını tespit ediyor ve uydu navigasyon ile birlikte sürücüye mevcut hız sınırını gösteriyor. MG Pilot ayrıca, 56 km/s’nin altındaki hızlarda öndeki aracı otomatik olarak takip eden ve aynı şeritte tutarak direksiyon, fren ve gaz işlevlerini yöneten Trafik Asistanı özelliğini de içeriyor. Öndeki aracın tamamen durması ve kısa bir süre içinde tekrar hareket etmesi halinde ZS EV de aynısını yapıyor.

MG Pilot, aktif sürüş destek sistemlerinin yanında çeşitli uyarılarla sürüş güvenliğini destekliyor ve günlük sürüşleri kolaylaştırıyor. Önden Çarpışma Uyarı Sistemi ile donatılan MG Pilot’un ön radarları, önceki araç hızla yavaşladığında bir uyarı mesajı tetikleyerek başarılı bir acil durum freni için zaman kazandırıyor. Luxury donanım paketinde sunulan Kör Nokta Uyarı Sistem ve Şerit Değiştirme Asistanı gibi sistemler ek sürüş güvenliği sağlıyor. Aracın C sütunlarının gerisini izleyen Kör Nokta Uyarı sistemi, kör noktada bir araç olması halinde yan aynaya entegre uyarı ışığı ile sürücüyü uyarıyor. Yine üst versiyonlarda sunulan Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ve Kapı Açma Uyarı Sistemi ile olası kazaların önüne geçiliyor.

Euro NCAP’ten 5 yıldız ve sürüş destek sistemleri ile üstün güvenlik seviyesi

Yeni MG ZS EV üstün güvenlik seviyesiyle de öne çıkıyor. MG ZS EV, güvenlik özellikleri ile bağımsız çarpışma güvenliği kurumu Euro NCAP’in yapmış olduğu testlerde aldığı sonuçlarla kendi segmentinin en yüksek puan alan araçlarından biri oldu ve bu sayede en yüksek değerlendirme skoru olan 5 Yıldız ile üstün güvenlik seviyesini tescil ettirmiş oldu. MG ZS EV, enerji emen şasisi ve 18.400 Nm burulma direncine sahip olan çelik kafesiyle yolcularını en iyi şekilde koruyor. MG ZS EV, sahip olduğu bu güvenlik unsurlarıyla Audi e-tron, Mercedes EQC ve Tesla Model 3 gibi diğer elektrikli otomobillerle aynı seviyede bulunuyor.

MG ZS EV bunun dışında; uzun ile kısa far geçişini otomatik ayarlayarak trafikteki diğer paydaşların gözlerini kamaştırmayan Akıllı Uzun Far Asistanı (IHC), e-Call, EBD'li ABS, ESP, Fren ve Yokuş Kalkış Desteği, Auto Hold, SAS Hız Yardımcısı ve Trafik İşareti Tanıma (TSR) gibi son derece zengin bir donanım seviyesiyle sunuluyor.

MG ZS EV Teknik özellikler