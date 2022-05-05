Mersin’de Toplu Taşımada “Atak” Dönemi!

Ülkemizin önde gelen ticari araç üreticilerinden Karsan, ürün yelpazesiyle şehirlerin ulaşım altyapısını yenilemeye devam ediyor. Karsan, Türkiye’de yerel yönetimler özelindeki en yeni teslimatını da Tarsus Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Anahtar teslim törenine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Müdürü Bayram Demir ve Tarsus Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte Karsan İç Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu ve Karsan Satış Müdürü Adem Ali Metin katıldı. Törene ayrıca sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Türkiye’nin yerli üreticisi, bu törenle birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne 67 adet 8 metrelik Karsan Atak otobüsü teslim etmiş oldu.

Şehrin tarihi dokusu ve mimarisiyle uyumlu şekilde, daha çevreci otobüsler kullanmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası katkılarıyla açtığı 21,9 milyon Euro’luk araç alımı ihalesini de kazanan Karsan, 84 adedi 12 metre ve 34 adedi 18 metre olmak üzere toplam 118 adet Menarinibus Citymood CNG’li otobüsün teslimatını da yıl sonuna kadar gerçekleştirmeyi hedefliyor. 67 adet 8 metrelik Karsan Atak otobüs ve ihale kapsamında teslim edilmesi planlanan 118 adet Menarinibus Citymood CNG’li otobüsün teslimatının ardından Karsan’ın Mersin’de hizmet veren toplam araç sayısının ise 272 adede çıkması hedefleniyor.

“Ulaşımın geleceğini şekillendirmeye devam ediyoruz”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “Mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma vizyonuyla hareket ediyor, ileri teknoloji ile donattığımız modellerimizle ulaşımın geleceğini şekillendirmeye devam ediyoruz. Ürünlerimizin; otomotiv sektörünün yaşadığı dönüşüme paralel olarak gelişen toplu ulaşım sistemlerinin geleceği noktasında önemli bir yere sahip olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda kentlerin toplu ulaşım çözümlerine destek sağlamaya devam ediyoruz. Tarihi ve modern dokuya sahip Akdeniz sahil şeridinin en güzel kentlerinden Mersin’e yönelik yaptığımız bu teslimatın şehrin toplu taşıma çözümleri için son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz teslimatların ardından Mersin halkı, şehir içinde daha konforlu ve daha güvenli biçimde seyahat edebilecek” dedi.

Türkiye’nin en genç otobüs filosu Karsan ile Mersin’de!

Karsan, geçen sene Mersin Belediyesi’ne hali hazırda teslim ettiği 87 CNG’li Citymood otobüse ek olarak bu yıl tamamlanacak teslimatlarla toplam 205 adet CNG’li Citymood otobüsü Mersinlilerin kullanımına sunacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilen 67 adet 8 metrelik Atak otobüslerle birlikte Karsan’ın Mersin’de hizmet veren toplam araç sayısı ise 272 adede çıkacak. Böylece, Türkiye’nin en genç otobüs filosu Mersin’de Karsan ile faaliyete geçecek.