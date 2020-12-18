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Mercedes lüks araç üretimine son mu veriyor?
Lüks araç üreticisi Alman merkezli şirket Mercedes Benz, Brezilya'da lüks otomobil üretimine son veriyor.
Otovitrin 18.12.2020, 09:22
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Almanya’nın en önemli otomotiv üreticilerinden Mercedes Benz, Brezilya'daki otomobil üretimini durduracağını ve Iraccemapolis şehrinde lüks araçlar üretmeye odaklanmış küçük fabrikasını kapatacağını açıkladı. Şirketin bu planının 370 kişinin işini kaybetmesine yol açacağı bildirildi.
Şirket, salgının lüks araçlara olan talebin düşmesine neden olduğunu bu nedenle fabrikayı açık tutmayı sürdürülemez hale getirdiği belirtti.
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