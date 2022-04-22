Mercedes-EQ, elektrik dönüşümünü Kıvanç Tatlıtuğ ile hızlandırıyor.

Hayali kurulan pozitif dünyanın içinde Kıvanç Tatlıtuğ’un bir gününü anlatan film, markanın sürdürülebilir bir geleceğe dair vizyonunu en somut haliyle ortaya koyuyor ve Mercedes-EQ ile on yıl içerisinde tamamen elektrikli otomobillere geçileceğini duyuruyor. Bu ideal dünyada hikayesine şahit olduğumuz Kıvanç Tatlıtuğ’a, markanın lüks sınıftaki ilk elektrikli temsilcisi EQS eşlik ediyor.

Publicis Emil imzası taşıyan filmin yönetmenliğini Burak Çaldır, prodüksiyonunu ise Filmpark üstleniyor.