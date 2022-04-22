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31 yıl önce Irak Konsolosluğundan açılan ateş sonucu ölen Bakkaloğlu ve Sait’in ağabeyleri İHA’ya konuştu
Mercedes-EQ, elektrik dönüşümünü Kıvanç Tatlıtuğ ile hızlandırıyor.
Mercedes-Benz, tamamen elektrikli otomobil alt markası Mercedes-EQ’nun marka iletişimini başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile gerçekleştiriyor.
Otovitrin 22.04.2022, 11:38
Hayali kurulan pozitif dünyanın içinde Kıvanç Tatlıtuğ’un bir gününü anlatan film, markanın sürdürülebilir bir geleceğe dair vizyonunu en somut haliyle ortaya koyuyor ve Mercedes-EQ ile on yıl içerisinde tamamen elektrikli otomobillere geçileceğini duyuruyor. Bu ideal dünyada hikayesine şahit olduğumuz Kıvanç Tatlıtuğ’a, markanın lüks sınıftaki ilk elektrikli temsilcisi EQS eşlik ediyor.
Publicis Emil imzası taşıyan filmin yönetmenliğini Burak Çaldır, prodüksiyonunu ise Filmpark üstleniyor.