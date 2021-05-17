Mercedes-Benz’den Yıldız Kızlara çevirim içi bilişim teknolojileri ve kodlama eğitimleri

Mercedes-Benz’in ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ile birlikte 2004 yılında 17 ilde 200 kız öğrenciyi destekleyerek başlanılan “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi, 17 yıldır aralıksız olarak sürdürülüyor. Proje kapsamında meslek lisesi öğrencilerine burs veren Mercedes-Benz, üniversiteyi kazanan bursiyerlerine de desteğini sürdürmeye devam ediyor. Proje kapsamında, her yıl 1.200 öğrenciye burs veriliyor.

“Her Kızımız Bir Yıldız” projesi, 2020’de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da eğitimlerine çevirimiçi olarak aralıksız devam ediyor. Canlı yapılan eğitimler sayesinde “Her Kızımız Bir Yıldız” projesine dahil olan öğrenciler, koşullar ne olursa olsun destekleniyor.

Eğitimler internet üzerinden canlı yayınlarla gerçekleşiyor

Öğrenciler için hazırlanan, “Teknolojiyi Yöneten Geleceğini Yönetir” Mercedes-Benz Bilişim Teknolojileri Eğitim Programı, 28 Nisan’da başladı. Haziran ayına kadar devam edecek programda 65 öğrenci eğitim alıyor. Eğitimlerde kendi uygulamalarını yapabilecek konuma gelebilen Yıldız Kızlar, 21. yüzyıl becerilerini geliştirerek birer dijital vatandaş olurken, gelecekte yönelmek istedikleri herhangi bir meslekte teknoloji ile olan bağlarını kuvvetlendiriyorlar.

Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimleri 4 yıldır devam ediyor

Mercedes-Benz, “Her Kızımız Bir Yıldız” projesini derinleştirmek ve sağlanan etkiyi artırmak amacıyla uzun yıllardır sunduğu kişisel gelişim etkinliklerine 2018 yılında mesleki gelişime yönelik eğitimleri de dâhil etti. Bu çerçevede bursiyerlerine Robincode.org iş birliği ile her yıl “Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimleri” verilmeye devam ediliyor.

Mezun bursiyerlere iş alanında fırsatlar yaratılıyor

Mercedes-Benz, eğitimini tamamlayan Yıldız Kızlar’a kendi bünyesinde istihdam olanakları da sunuyor. Bugüne kadar eğitimini tamamlayarak istihdam edilen Yıldız Kızlar, Mercedes-Benz bünyesindeki mavi yakalı çalışanların yüzde 20’sini oluşturuyor.