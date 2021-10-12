Mercedes-Benz’den ikinci el hafif ticari araç pazarına yeni soluk

“Sertifikalı İkinci El Hafif Ticari Araç” programındaki araçlar, teknik açıdan uygun olan ve Mercedes-Benz Otomotiv tarafından seçilen Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’dan olu şuyor .

“Sertifikalı İkinci El Hafif Ticari Araç” programındaki bu araçların tümü 24 aya varan garanti, 12 aya varan MobiloVan yol yardımı, finansman olanakları, test sürü ş ü , alt takas i mkanı, 10 güne kadar araç de ğ i ş im opsiyonu, ilk 6 ay bakım ihtiyacı duyulmaması gibi ek çözümlerle mü ş terilere sunuluyor .

İkinci el hafif ticari araç pazarında müşterilerine “Birinci Sınıf, İkinci El” hizmeti sunan Mercedes-Benz, uygulamaya aldığı “Sertifikalı İkinci El Hafif Ticari Araç” (Certified Pre-Owned) programı ile ikinci el araçlarını artık iki farklı kategoride sunuyor. Uygulamaya alınan yeni program ile Mercedes-Benz güvencesinde daha fazla araç, müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Yeni kategori ile benzersiz avantajlar sunuluyor

Mercedes-Benz, “Sertifikalı İkinci El Hafif Ticari Araç” programıyla ikinci el hafif ticari araçlar için özel çözümler sunmaya devam ediyor. Bu program kapsamında 24 aya varan garantiye sahip olan araçlar 12 aya varan MobiloVan yol yardım hizmetinden de faydalanabiliyor. 10 güne kadar araç değişim opsiyonuyla (10 gün / 500 km) satışa sunulan “Sertifikalı İkinci El Hafif Ticari Araç” programındaki araçlar, gerçekleştirilen bakımlar sayesinde 6 ay bakım ihtiyacı duymayacak şekilde yeni müşterilerini bekliyor.

Çok kapsamlı hizmetler sunuluyor

“Birinci Sınıf, İkinci El Araç” kapsamındaki ikinci el araçlar, “Sertifikalı İkinci El Hafif Ticari Araç” programındaki araçlar ile birçok ortak avantaja sahip. Her iki kategorideki araçlar cazip ve esnek finansman olanaklarının yanında alt takas imkanına sahip. Bu ortak özelliklerin yanı sıra tüm bu araçların muayeneleri satış tarihinden minimum 3 ay önce gerçekleştirilmiş olarak satışa sunuluyor. Ayrıca tüketiciler dilerse test sürüşü de gerçekleştirebiliyor.