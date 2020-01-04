Mercedes Benz, “Yılın Dijital Deneyim Uygulaması” ödülünü kazandı

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek ve sektörel büyümeye ivme katmak amacıyla organize ettiği “ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2019 Gladyatörleri”, 3 Ocak 2020 gecesi Raffles Hotel İstanbul’da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Gecede 22 dalda, otomotivin 2019’daki en önemli marka ve etkinlikleri açıklandı.

Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetleri A.Ş. Hafif Ticari Araçlar, Pick-Up segmentinin başarılı temsilcilerinden X-Class modeli için yapılan X-Class V6 Force Touch ile ODD Gladyatörler 2019’da “Yılın Dijital Deneyim Uygulaması” ödülünü kazandı. Bu yıl ilk defa, “Yılın Sosyal Medya Uygulaması” ödülünden bağımsız bir şekilde açılan “Yılın Dijital Deneyim Uygulaması” kategorisinde 7 farklı aday yarıştı.

İlk defa verilen bu kategoride ödüle kavuşan Mercedes-Benz X-Class V6 Force Touch uygulaması “Dünyanın ilk 3D Touch Mobil Reklamı” unvanına sahip. Mercedes-Benz X-Class V6’nın en dikkat çekici özelliği olan motor gücü, bu uygulama üzerinden kullanıcılara yaşatıldı. Dijital dünyada bu deneyimi yaşatabilmek için 3D Touch teknolojisi ile mobil bir banner geliştirildi. X-Class V6’nın 9 ayrı kanaldan ve 15 farklı seviyede kaydedilen motor sesi, mobil reklamların içinde ekrana uygulanan basınç ile senkronize edilerek kullanıcılara dinletildi. Ekrana parmakla uygulanan basınç doğrultusunda X-Class V6’nın motor devri artarak sesi dinletildi ve test sürüşlerinden daha önce mobil cihazlar üzerinden araç ile ilgili deneyim başlatıldı.

Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler HTA Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz

Törene Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli katılırken; satış, pazarlama ve iletişim ekiplerinin yanısıra çalışmalarıyla bu ödüllere katkı sağlayan ajanslar da gecede yerlerini aldılar.