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Mercedes-Benz Vito ile Her Açıdan Güzel Yolculuklar

• Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’ın yeni Youtube kanalında “Vito ile Her Açıdan Güzel Yolculuklar” serisi başlıyor. • Video serisinin ilk bölümlerinde stand-up gösterileri ve radyo programları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mesut Süre, moderatörlüğü üstleniyor olacak. • “Vito ile Her Açıdan Güzel Yolculuklar” serisinin ilk bölümünü link üzerinden izleyebilirsiniz.

Otovitrin 11.12.2020, 14:28
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Mercedes-Benz Vito ile Her Açıdan Güzel Yolculuklar

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’ın yeni Youtube kanalı eğlenceli içeriği ile geliyor. “Vito ile Her Açıdan Güzel Yolculuklar” isimli yeni serinin moderatörlüğünü stand-up gösterileri ve radyo programları ile geniş bir hayran kitlesine sahip Mesut Süre üstleniyor. Mesut Süre yeni video serisinde; konuklarının tanışma hikâyelerini, birlikte kurdukları iş ilişkilerini, yaşadıkları talihsiz olayları ve arkadaşlarıyla kurdukları ilişkileri keyifli bir şekilde paylaşmalarına imkân sağlıyor. Mesut Süre ve konuklarına ev sahipliği yapma görevini ise Mercedes-Benz Yeni Vito üstleniyor.

“Vito ile Her Açıdan Güzel Yolculuklar” serisinin ilk bölümü için “Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Türkiye” Youtube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Yeni Mercedes-Benz Vito Tourer

Mercedes-Benz’in 9 kişilik araç dünyasına yön veren modeli Vito Tourer, 2020 itibarıyla yenilenmiş tasarımı, arttırılan donanımları, güvenlik teknolojileri, yakıt tüketimi düşürülen motor seçenekleri ve “Her Açıdan Güzel” sloganıyla Türkiye’de satılmaya başlandı. Mercedes-Benz Vito, çok yönlü kullanım özellikleriyle gerek farklı ölçeklerde işletmelerin en iyi mesai arkadaşı, gerekse de geniş ailelerin en iyi yol arkadaşı oldu.

Yeni dört silindirli turbo dizel motor ailesinden OM 654, yüksek verimlilik seviyesiyle performansı ve yakıt ekonomisini bir arada sunuyor. Yeni Mercedes-Benz Vito Tourer daha konforlu bir sürüş sunarken, DISTRONIC ve Aktif Fren Yardımcısı gibi sürüş yardımcıları güvenliğe katkı sağlıyor. Mevcut duruma göre bir ileri seviyeye taşınan iç mekân sürüş konforunu desteklerken; aracın tasarımını daha modern bir seviyeye getiriyor.

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