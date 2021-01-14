Mercedes-Benz ve Setra otobüsler yolcu sağlığını düşünen, COVID-19 pandemisine karşı yeni filtre sistemleriyle çok daha güvenli

Daimler Buses kapsamında üretilen Mercedes-Benz ve Setra markaları, örnek niteliğinde güvenlik donanımları sunmaya devam ediyor. Covid-19 pandemisine karşı otobüslere takılan yeni iklimlendirme sistemi bu güvenlik donanımlarının başında yer alıyor.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndan 2021 itibariyla çıkacak tüm otobüslerde aktif filtreler standart donanım olacak. Ayrıca 24 Aralık itibariyla piyasadaki Mercedes-Benz markalı şehirlerarası otobüslere de sonradan yetkili servisler tarafından yeni filtreler uygulanabiliyor.

Koruyucu önlemlerinin etkinliği, Berlin Teknik Üniversitesi'ndeki Hermann Rietschel Enstitüsü tarafından yayınlanan araştırma raporuyla da doğrulanan yeni aktif filtre sistemi, araç içerisinde hızlı hava değişimi sağlayarak enfeksiyon riskine karşı üstün koruma sunuyor. Yeni özellikler arasında antiviral etkili yüksek performanslı klima filtreleri ile otobüsler için sürücü koruma kapıları ve sensörlü dezenfektan dispenserleri de yer alıyor. Daimler Buses, modele bağlı olarak araç içerisinde maksimum taze hava akışını yüzde 33 ila 40 oranında artıran bir opsiyonel özelliği de sunmaya başladı. Tüm bu yeni donanımlar, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi ile Mannheim ve Neu-Ulm’daki ekiplerle ortaklaşa çalışması sonucunda geliştirildi.

Otobüslerin içindeki hava, iki dakikada bir tamamen yenileniyor

Mercedes-Benz ve Setra otobüslerinin yeni filtre teknolojisi, yayılım riskini en aza indirmek için tasarlandı. Tam otomatik iklimlendirme sistemi, araç içerisindeki havayı sürekli olarak değiştiriyor. Ayak boşluğundaki havalandırma, türbülansı engelleyen hafif, dikey bir hava akışı oluşturuyor. 8 - 26 derece aralığındaki yaygın dış sıcaklıklarda, klima kontrol sistemi maksimum seviyede, yüzde 80 ila 100 seviyesinde temiz hava kullanabilliyor. Her iki dakikada bir aracın içindeki hava sürekli ve tamamen yenileniyor. Hem düşük hem de yüksek sıcaklıklarda, klima kontrol sistemleri karışık hava modunda çalışabiliyor. Bu aşamada, içerideki taze havanın yenilenmesi dört dakikada bir gerçekleşiyor. Ofislerde en az saatte bir, diğer yaşam ortamlarında ise en az iki saatte bir havanın yenilendiği düşünüldüğünde, Mercedes-Benz ve Setra otobüslerinin yeni yazılım ve filtrelerinin üstün teknolojisi daha iyi anlaşılıyor.

Antiviral işleve sahip, standart yüksek performanslı aktif klima filtresi

Antiviral işleve sahip filtre sistemleri, havadaki partikülleri etkin bir şekilde temizlemek için otobüslerin klima kontrol sistemlerinde kullanılıyor. Yeni aktif filtreler, bu etkiyi daha da artırıyor: Çok katmanlı, progresif tasarıma sahip yüksek performanslı aktif filtreler, bir antiviral işlev katmanına sahip. Bu, viral dâhil diğer kirletici maddelerin filtrelenmesini sağlıyor. Fiziksel testler ve mikrobiyolojik analizler de bu etkiyi doğruluyor. Aktif filtreler, tavana monte klima kontrol sistemleri, hava devridaim filtreleri ve ayrıca iklim kontrol kutusu için kullanılabiliyor.

Yolcular, özel etiket ile aktif filtre varlığının kontrolünü sağlayacak

Mercedes-Benz ve Setra otobüsleri, yolculara binmeden önce de güvenlik kontrolünü yapma imkânı sunuyor. Yeni iklimlendirme sistemine sahip filtrelerin olduğu otobüslerin ön ve arka kapısına yapıştırılan logolu özel etiket ile yolcular, araca binmeden önce aktif filtre varlığının kontrolünü sağlayabiliyor.