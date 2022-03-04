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Mercedes-Benz Türk’ün zorunlu yaz dönemi staj programı “Summer Stars”a başvurular başladı

• Mercedes-Benz Türk’ün üniversitelerde okuyan gençlerin profesyonel hayata entegrasyonunu sağlamak amacıyla oluşturduğu zorunlu yaz dönemi staj programı “Summer Stars” için başvurular 1-31 Mart 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

Otovitrin 04.03.2022, 16:27
Mercedes-Benz Türk’ün zorunlu yaz dönemi staj programı “Summer Stars”a başvurular başladı

Söz konusu program ile stajyerler, Mercedes-Benz Türk çalışanlarıyla yapacakları çalışmalar ve çeşitli eğitimler ile kariyer yolculuklarına yeni bir adım atma fırsatına sahip olacaklar.

Stajyerler, Mercedes-Benz Türk’ün uzun yıllardır devam eden yaz staj programı Summer Stars sayesinde, şirket yöneticilerinin rehberliğinde gerçekleştirecekleri projelerle teorik eğitimlerini pratik hayatta uygulama fırsatı buluyorlar.

Mercedes-Benz Türk’ün üniversitelerde okuyan gençlerin profesyonel hayata entegrasyonunu sağlamak hedefiyle oluşturduğu zorunlu yaz dönemi staj programı “Summer Stars” için başvurular başladı. Söz konusu program ile stajyerler, Mercedes-Benz Türk çalışanlarıyla gerçekleştirecekleri çalışmalar ve çeşitli eğitimler ile kariyer yolculuklarına yeni bir adım atma fırsatına sahip oluyorlar.

Bilgi Teknolojileri, Üretim, Otobüs-Kamyon Geliştirme, İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, Pazarlama & Satış, Finans & Muhasebe ve İş Geliştirme gibi birçok departmanda staj imkânı sunan program, altı hafta boyunca devam edecek. Summer Stars programı bu yıl, 27 Haziran-10 Ağustos ve 11 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasındaki altışar haftayı kapsayacak şekilde ve iki dönemde düzenlenecek.

Mercedes-Benz Türk’ün uzun yıllardır devam eden Summer Stars programına katılacak stajyerler, şirket yöneticilerinin rehberliğinde gerçekleştirecekleri projelerle teorik eğitimlerini pratik hayatta uygulama fırsatı bulacaklar. Söz konusu program ile altı hafta boyunca Mercedes-Benz Türk ailesine katılacak öğrencilerin; kendilerini geliştirmeleri, içinde yer alacakları meslek hakkında pratik bilgiler ile donanmaları ve kariyerlerinin ilerleyen zamanlarında keyifle hatırlayacakları verimli bir staj dönemi geçirmeleri amaçlanıyor. Summer Stars programı kapsamında; eğitimler, vaka çalışmaları, mentorluk oturumları, iletişim geliştirme toplantıları ve proje sunumları olacak.

Summer Stars programı için başvurular 1-31 Mart 2022 tarihleri arasında https://live.peoplise.com/mercedesbenz/Application/Landing/f8fb0a9f-1cb4-4e91-8542-b0caccdb63a1 adresinden yapılabilecek.

Programın başvuru değerlendirme koşulları ise şu şekilde olacak:

• Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinde en az 3. sınıfta öğrenim görüyor olmak,

• Staj yapma zorunluluğu bulunmak,

• En az bir yabancı dili (Almanca ve/veya İngilizce) çok iyi seviyede kullanıyor olmak,

• Gerçekleştirilecek mülakat ve test uygulamalarında başarılı olmak.

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