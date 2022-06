Mercedes-Benz Türk’ün Yıldız Kızları İstanbul’da bir araya geldi

Sağladığı istihdam, yaptığı yatırımlar, gerçekleştirdiği ihracat ve finansal sürdürülebilirliği ile 55 yıldır Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına destek olan Mercedes-Benz Türk, hayata geçirdiği farklı programları ile kadınların sosyal ve ekonomik hayatta güçlenmelerini de destekliyor. Bu kapsamda 2004 yılında hayata geçirilen “Her Kızımız Bir Yıldız” programı da her geçen yıl güçlenerek büyümeye devam ediyor. “Fırsat eşitliği; sürdürülebilir kalkınmanın, ortak geleceğimizin ve ortak refahımızın olmazsa olmazı” yaklaşımı ile hareket eden Mercedes-Benz Türk’ün, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile 17 ilde 200 kızı destekleyerek başlattığı program 18. yaşını kutluyor.

23 Haziran 2022 tarihinde Yıldız Kızlar’ı geleneksel İstanbul ziyaretinde ağırlayan Mercedes-Benz Türk; Adana, Antep, Kırşehir, Samsun ve Çanakkale’den gelen 25 Yıldız Kız’ı İstanbul’da bir araya getirdi. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, ÇYDD Burs Birimi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cihan Tansel Demirci ve ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Av. Sedat Durna’nın katılımıyla düzenlenen toplantıda, aynı zamanda Her Kızımız Bir Yıldız programıyla ilgili son güncel bilgiler de paylaşıldı.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Tüm çabamız, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek, genç kuşakları güçlendirerek hep birlikte daha iyi bir dünyayı kurabilmek. Ülkemizin geleceğini kuracak enerjiyi ülkemizin genç nesli taşıyor. Biz ise gençlerimize birikimimiz, deneyimimiz ve sahip olduğumuz olanaklarla destek olduğumuz için çok mutluyuz. Türkiye’nin genç kuşaklarının #daimayanındayız. Çünkü biliyoruz ki; ancak onlarla birlikte #daimaileri gidebiliriz.”

ÇYDD Burs Birimi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cihan Tansel Demirci ise, “Kız öğrencilerimizin eğitimi için çıktığımız bu yolculukta, Mercedes-Benz Türk ailesi ile birlikte ilerleyerek genç kızlarımızın her alanda hak ettikleri güce kavuşmalarını; erkeklerin imtiyaz sahibi oldukları sosyal ve ekonomik hayatta kadınlara fırsat eşitliği tanınmasını hedefliyoruz. 18 yıl önce 200 kız öğrenci ile başlayan projeye Mercedes-Benz Türk’ün yanı sıra bayiler, yan sanayi firmaları ve Mercedes-Benz Türk çalışanları da destek veriyor. Bu destekler sayesinde, Türkiye’nin 60 ilinden 6 bin liseli kız ve 850 üniversiteli genç kız öğrenciye ulaştık ve çağdaş geleceğe umut olduk” dedi.

Yıldız Kızlar’ın gelişimi destekleniyor

“Türkiye’de kadınların her alanda erkeklerle birlikte, eşit sosyal ve ekonomik şartlarla çalışabilmesi” hedefi doğrultusunda başlatılan Her Kızımız Bir Yıldız programında, 200’ü üniversite olmak üzere her yıl 1.000 kız öğrenci Mercedes-Benz Türk’ten eğitim bursu alıyor. Öğrenciler eğitim bursuna ek olarak, kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan çeşitli programlara da katılıyorlar.

2013 yılında başlayan kişisel gelişim atölyeleri ile bugüne kadar 33 il ziyaret edilerek 800’den fazla Yıldız Kız’a kişisel gelişim eğitimi verildi. 2004’ten bu yana 400’den fazla Yıldız Kız çeşitli kültürel etkinliklerle İstanbul’da ağırlandı. 2018 yılında başlayan bilişim teknolojileri ve kodlama eğitimleri ile 250’den fazla bursiyere eğitim verildi.

Mezun yıldız bursiyerlere iş alanında fırsatlar yaratılıyor

Her Kızımız Bir Yıldız programından burs alarak eğitimini tamamlayan öğrenciler, Mercedes-Benz Türk’te istihdam edilme olanağına da kavuşuyorlar. Şirkette üretimde çalışan kadınların yüzde 20’sini, Her Kızımız Bir Yıldız programı ile eğitimlerini tamamlayan öğrenciler oluşturuyor.

Mercedes-Benz Türk cinsiyet eşitliği için çalışıyor

2021 yılında ofis çalışanlarındaki kadın oranı yüzde 30’un üzerinde olan Mercedes-Benz Türk, kadın istihdamı konusunda çatı şirketi Daimler Truck’ın hedefleri ile aynı paralelde ilerliyor. Şirket içinde cinsiyet eşitliği sağlanabilmesi için çeşitli hedefler koyan Mercedes-Benz Türk, bu hedeflerin uygulanmasını da takip ediyor. 2008 yılında başlatılan “Farklılıkların Yönetimi” çerçevesinde kapsamlı çalışmalar yürüten şirket; Daimler Truck’ın “Küresel İlkeler Sözleşmesi” ve “Sosyal Sorumluluk Prensipleri”ni imzalayarak ve “Davranış Yönetmeliği”ni yayınlayarak cinsiyet eşitliğini en üst düzeyde taahhüt etmeyi garanti altına aldı.