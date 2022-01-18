Mercedes-Benz Türk’ün uzun dönem staj programı PEP için başvurular başladı

Mercedes-Benz, 2002 yılından günümüze üniversite son sınıf öğrencilerine ve yüksek lisans öğrenimi gören öğrencilere yönelik “PEP” (Professional Experience Program) adını verdiği uzun dönem staj programını yürütüyor. PEP kapsamında öğrenciler, değerlendirme merkezi uygulaması ve envanter değerlendirmeleri ile ilgi duydukları ve başarılı olabilecekleri alanlarda yarı zamanlı çalışma imkânı elde ediyor. PEP takımında yer alan stajyerler, 11 ay süren stajları süresince, kendilerine verilen projeler ile yeteneklerini ortaya koyma fırsatını buluyor ve iş hayatıyla ilgili özel deneyimler kazanıyor. Mezuniyetlerinden sonra ise, şirketin seçme ve yerleştirme sürecinin aranan adayları olarak Mercedes-Benz kadrosunda yer alma fırsatını elde ediyorlar.

PEP kapsamında yer alan öğrenciler, yaz aylarında tam zamanlı, öğrenim gördükleri sömestre zamanlarında ise 3 gün devam koşulu ile; Üretim, Satış-Pazarlama, AR-GE, Satış Sonrası Hizmetler, Bilgi Teknolojileri (IT) ve diğer departmanlarda (Finans, Muhasebe, Controlling, İnsan Kaynakları, Satınalma, Kurumsal İletişim) görev alıyor.

Üniversitelerin son sınıflarında öğrenim gören, en az bir yabancı dile hakim, Mercedes-Benz’in uyguladığı seçim süreçlerinde başarılı olan adaylardan oluşan PEP takımı, uzun vadede şirkette oluşacak yeni mezun istihdamı için uygun pozisyonlarda değerlendirilmek üzere öncelikli aday havuzunu da oluşturuyor.

Mercedes-Benz’in uzun yıllardır devam eden staj programına katılacak stajyerler, yöneticilerinin rehberliğinde gerçekleştirecekleri projelerle teorik eğitimlerini pratik hayatta uygulama fırsatını buluyor. Mercedes-Benz’in sağlam dijital alt yapısı sayesinde sunulan bu program çerçevesinde; vaka çalışmaları, mentorluk oturumları, kariyer sohbetleri ve proje sunumları gibi birçok faaliyet gerçekleştiriliyor.

PEP (Professional Experience Program) uzun dönem staj programının başvuru değerlendirme koşulları şu şekilde: