Mercedes-Benz Türk’ün uzun dönem staj programı PEP için başvurular başladı
Mercedes-Benz’in, üniversitelerde okuyan gençlerin profesyonel hayata hazırlanmalarını sağlamak amacıyla 2002’den beri sürdürdüğü; 2020 yılında ise üniversite öğrencilerinin, yeni mezunların, genç profesyonellerin ve profesyonellerin verdiği oylarla “en beğenilen yetenek programı” seçilen “PEP” uzun dönem staj programı için başvurular başladı. PEP için başvurular 15 Ocak 2022 - 15 Mart 2022 arasında https://bit.ly/ProfessionalExperienceProgram2022 adresinden yapılabiliyor.
Mercedes-Benz, 2002 yılından günümüze üniversite son sınıf öğrencilerine ve yüksek lisans öğrenimi gören öğrencilere yönelik “PEP” (Professional Experience Program) adını verdiği uzun dönem staj programını yürütüyor. PEP kapsamında öğrenciler, değerlendirme merkezi uygulaması ve envanter değerlendirmeleri ile ilgi duydukları ve başarılı olabilecekleri alanlarda yarı zamanlı çalışma imkânı elde ediyor. PEP takımında yer alan stajyerler, 11 ay süren stajları süresince, kendilerine verilen projeler ile yeteneklerini ortaya koyma fırsatını buluyor ve iş hayatıyla ilgili özel deneyimler kazanıyor. Mezuniyetlerinden sonra ise, şirketin seçme ve yerleştirme sürecinin aranan adayları olarak Mercedes-Benz kadrosunda yer alma fırsatını elde ediyorlar.
PEP kapsamında yer alan öğrenciler, yaz aylarında tam zamanlı, öğrenim gördükleri sömestre zamanlarında ise 3 gün devam koşulu ile; Üretim, Satış-Pazarlama, AR-GE, Satış Sonrası Hizmetler, Bilgi Teknolojileri (IT) ve diğer departmanlarda (Finans, Muhasebe, Controlling, İnsan Kaynakları, Satınalma, Kurumsal İletişim) görev alıyor.
Üniversitelerin son sınıflarında öğrenim gören, en az bir yabancı dile hakim, Mercedes-Benz’in uyguladığı seçim süreçlerinde başarılı olan adaylardan oluşan PEP takımı, uzun vadede şirkette oluşacak yeni mezun istihdamı için uygun pozisyonlarda değerlendirilmek üzere öncelikli aday havuzunu da oluşturuyor.
Mercedes-Benz’in uzun yıllardır devam eden staj programına katılacak stajyerler, yöneticilerinin rehberliğinde gerçekleştirecekleri projelerle teorik eğitimlerini pratik hayatta uygulama fırsatını buluyor. Mercedes-Benz’in sağlam dijital alt yapısı sayesinde sunulan bu program çerçevesinde; vaka çalışmaları, mentorluk oturumları, kariyer sohbetleri ve proje sunumları gibi birçok faaliyet gerçekleştiriliyor.
PEP (Professional Experience Program) uzun dönem staj programının başvuru değerlendirme koşulları şu şekilde:
- 4 yıllık bir üniversitede öğrenim görüyor olmak veya yüksek lisans öğrencisi olmak.
- Lisans/yüksek lisans programlarından gelecek 1 yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olmak.
- En az bir yabancı dili (İngilizce ve/veya Almanca) çok iyi seviyede kullanıyor olmak.
- Gerçekleştirilecek mülakat, test ve değerlendirme merkezi uygulamalarında başarılı olmak.