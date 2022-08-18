Mercedes-Benz Türk’ün Sağlık Bakım Tırı’nın ikinci durağı Sakarya oldu

Sağlık Bakım Tırı ile Türkiye'de daha önce benzeri görülmemiş bir uygulamayı hayata geçiren Mercedes-Benz Türk, etkinliğin ikinci durağı olan Sakarya’da kamyon şoförleri ile bir araya geldi. Temmuz ayında Yayla Alabalık Dinlenme Tesisleri’nde düzenlenen etkinlik, şoförler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Kamyon şoförlerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmesi için özel olarak tasarlanan Sağlık Bakım Tırı’ndaki 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 fizyoterapist ve 2 berber, gün boyunca kamyon şoförlerine hizmet verdi. Şoförlerin ön muayenesini gerçekleştiren iç hastalıkları uzmanı, gerekli gördüğü kişileri tedavi olmaları için sağlık kuruluşlarına yönlendirdi. Fizyoterapistin uzun yol şoförlerine araç içinde yapabilecekleri hareketleri ve doğru oturma pozisyonlarını anlattığı etkinlikte, Sağlık Bakım Tırı’nda bulunan berberler de şoförlerin saç ve sakal bakımlarını gerçekleştirdi.

Etkinlikte, Satış Sonrası Hizmetler Bölümü ekibinin getirdiği diagnoz cihazıyla Mercedes-Benz marka kamyonların arıza teşhisi de yapıldı.

Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, “Covid-19 pandemisi döneminde ara verdiğimiz şoför etkinliklerimize 26 Mayıs’ta İstanbul’da Bi Mola Reşadiye tesislerinde düzenlediğimiz Sağlık Bakım Tırı organizasyonumuzla geri dönmüştük. Tıpkı İstanbul’da olduğu gibi Sakarya’da da yoğun bir ilgiyle gerçekleştirdiğimiz ikinci buluşmamıza yaklaşık 200 kişi katıldı. İstanbul etkinliğimizden sonra aldığımız olumlu geri dönüşler ve organizasyonumuza katılan tüm şoförlerimizin Sağlık Bakım Tırı uygulamasının devam etmesini talep etmeleri bizi ayrıca mutlu etti. Yaşamlarının büyük bir bölümünü yollarda geçiren şoförlerimizin sağlık ve konforuna katkıda bulunmayı hedeflediğimiz Sağlık Bakım Tırı ile gelecekte de onların yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Yaklaşık 3.500 km yol yapacak olan Sağlık Bakım Tırı, önümüzdeki dönemde Manisa Abla’nın Yeri, Adana İpekyolu Dinlenme Tesisi ve Hendek Sarıoğlu Çetin Usta Tır Kamyon Parkı’nda kamyon şoförleri ile bir araya gelecek. Sağlık Bakım Tırı’nın bir sonraki durağı ile ilgili ayrıntılar Mercedes-Benz Türk’ün sosyal medya hesaplarından duyurulacak.