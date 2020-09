Mercedes-Benz Türk’ten Varan Turizm’e yılın teslimatı

Türkiye şehirlerarası yolcu taşımacılığında çok önemli ve değerli bir marka olan Varan Turizm filosunu, Türkiye’nin şehirlerarası otobüs sektörünün en uzun soluklu lider firması Mercedes-Benz’ten satın aldığı 33 adet otobüs ile güçlendiriyor. Karayolu yolcu taşımacılığının en önemli markalarından Varan Turizm; tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen zorlu pandemi dönemine rağmen otobüs yatırımlarını sürdürüyor. Mercedes-Benz Türk Bayii Koluman aracılığıyla satışı gerçekleşen 33 adet Mercedes-Benz marka otobüsün 27 adedi Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1, 2 adedi Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD ve 4 adedi ise Mercedes-Benz Travego 15 SHD’den oluşuyor.

4 Eylül Cuma günü Varan Turizm’in İstanbul Ataşehir tesislerinde gerçekleşen teslimat töreninde Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Aksoy, Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Otobüs Satış Operasyonu Grup Müdürü Tolga Bilgisu, Koluman Ticari Araçlar Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Saltık, Koluman Ankara Otobüs Satış Müdürü Hakan Öztekin, Koluman İstanbul Otobüs Satış Müdürü Şafak Şimşek ve Koluman Gaziantep Otobüs Satış Müdürü Fevzi Kaplan; araçları Sayın Abdullah İslam, Varan Turizm Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih İslam ve Kemal Soğancı, Varan CEO’su Kemal Erdoğan ve LKS Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Ali İslam’a teslim ettiler.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, “Şirketimizin kurulduğu günden bu yana, Türkiye’nin şehirlerarası yolcu taşımacılığının standartlarını belirleyen otobüsler ürettik. Türkiye’de üretilen her 2 otobüsten biri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndan çıkarken, Türkiye’den ihraç edilen her 10 otobüsten 6’sı ise yine Mercedes-Benz Türk’e ait. Fabrikamızda üretilen her bir aracın en yüksek güvenlik standartları ile beraber en yüksek konforu sunması ve bunu müşterilerimizin kullanım süreleri boyunca en düşük işletim giderleri ile sağlamasını hedefleyerek üretiyoruz. Müşterilerimizin kullanımına sunulan ürünlerimizin yanı sıra finansman, ikinci el ve satış sonrası hizmetleri de kapsayarak onların oluşabilecek her türlü ihtiyaçlarına karşın çözüm üretmeye çalışıyoruz.” dedi.

2020 yılının şu ana kadar gerçekleşen en yüksek adetli otobüs teslimatı ile ilgili olarak Burak Batumlu, “Şehirlerarası yolcu taşımacılığı alanında çok önemli ve değerli bir marka olan Varan Turizm ve Grup Şirketlerine 33 adet yeni otobüs satışı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak, her geçen gün kendimizi daha da geliştirerek, müşterilerimizin talep ve beklentileri doğrultusunda ürünlerimizi geliştiriyoruz, çeşitlendiriyoruz ve tesislerimize yatırımlarda bulunuyoruz. Varan Turizm’in tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen bu pandemi döneminde bile yatırım kararlarından vazgeçmemiş olması ve geleceğe olan inancı doğrultusunda, en kısa zamanda bu yatırım tercihlerinin karşılığını göreceğine inanıyoruz. Başta Varan Turizm ortakları ve yöneticileri olmak üzere, Koluman bayimizin yöneticilerine ve çalışanlarına ve de çok önemli iki markanın bu birlikteliğinin sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Varan Turizm ile iş birliklerimizin geçmişte olduğu gibi gelecekte de artarak devam edeceğine inanıyorum ve her iki şirkete de hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Varan CEO’su Kemal Erdoğan; teslimat töreninde yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin en güvenilir ve önemli markalarından biri olan Varan Turizm, tüm dünyada yatırımların azaldığı bir dönemde Mercedes-Benz’den aldığı otobüslere yenilerini ekleyerek ülkemizin istihdamına katkı sağlıyor. 23 Temmuz 2020’de Ankara Söğütözü’nde açtığımız terminalimizin ardından bugün hem İstanbul Ataşehir’deki terminalimizin açılışını gerçekleştiriyoruz hem de filomuza kattığımız yeni otobüslerimizle Türkiye’de ulaşım sektörüne önemli katkılar sağlamayı amaçlıyoruz. Şirketimizin misyonu; ulaşım sektöründe Türkiye’nin beklediği, Türk halkına yakışır kalitenin ve güvenin öncüsü olmak ve bu şekilde ülke istihdamına ve verimliliğe imkân sağlamaktır. Ülkemizin önemli sorunlarından biri olan katma değer yaratacak marka eksikliğini gidermeyi amaçlayan Varan Turizm, tüm dünyada tanınmış bir marka olarak, Türkiye’yi temsil eden kaliteli hizmet anlayışının ulaşım sektöründeki temsilcisi olma hedefindedir. Bu kapsamda, güvenli, kaliteli, dünya standartlarındaki hizmet anlayışı ile ülkenin etkinlik ve verimlilik konularında öncü rol oynamak istiyoruz. Her sektörün pandemi döneminde birlik ve beraberlik içinde üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Özellikle ulaşım sektörü için çok zor zamanlar geçiriyoruz. Varan Turizm olarak bu dönemde taşın altına elimizi koyduk ve koymaya devam edeceğiz. Varan Turizm olarak hijyen konusuna özel bir önem atfediyoruz ve çok kapsamlı önlemler aldık. Yolcularımızın içini ferah tutması ve güvenli bir şekilde ulaşımlarının sağlanması için zor bir görev üstlendik. İnanıyoruz ki salgının sona ermesinden sonra ülkemiz ulaşım sektöründe dünyanın en önemli oyuncularından biri olacaktır. Varan Turizm olarak bu hedefe ulaşılmasında katkımız olabilirse ne mutlu bize.” dedi.