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Mercedes-Benz Türk’ten Türkiye’nin yenilikçi kalkınmasına destek

● Mercedes-Benz Türk, mobilite dünyasına yön verecek girişimleri desteklemek üzere Mercedes-Benz Türk Ventures fonunu kurdu. ● Girişimcilik ekosistemini desteklemek üzere çıkarılan yeni kanun çerçevesinde kurulan fon; mobilite alanındaki yenilikçi enerjiyi çoğaltacak ve Türkiye’de bu alanda kurulan girişimlerin uluslararası ölçeklenebilir başarı hikâyelerine dönüşmesini destekleyecek. ● Mercedes-Benz Türk Ventures ile 2022 yılında Mercedes-Benz Türk’ün toplam AR-GE harcamalarının yüzde 2’si Türkiye’nin yenilikçi girişimlerine aktarılacak. ● Bu çerçevede Mercedes-Benz Türk Ventures x Fark Labs Tekmer Mobilite Hızlandırma ve Yatırım Programı hayata geçiriliyor.

Otovitrin 08.04.2022, 13:45
Mercedes-Benz Türk’ten Türkiye’nin yenilikçi kalkınmasına destek

Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında StartUP programı ile başlattığı Türkiye’nin yenilikçi kalkınmasına verdiği desteği 2022’de “Mercedes-Benz Türk Ventures” adını verdiği fon ile daha odaklı ve uzun soluklu bir yatırım programına dönüştürüyor. Fon, Türkiye’deki girişim ekosistemine yatırım yaparken, Mercedes-Benz Türk’ün gücünü ve olanaklarını mobilite dünyasını değiştirecek girişimlere açıyor. Kurulan fon ile bu yıl Mercedes-Benz Türk’ün AR-GE harcamalarının yüzde 2’si yenilikçi girişimlere aktarılacak.

Mercedes-Benz Türk Ventures, “AR-GE/Tasarım Merkezi Sahibi İşletmelerin Girişimci Firmalara veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına Yatırım Yapma Şartı” ile ilgili yeni yasal düzenlemeye uygun olarak kuruldu. Türkiye’nin geleceği için yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma modelindeki fırsatlara işaret eden düzenleme, Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye’deki yenilikçi girişimlere 2017 yılından beri kesintisiz sürdürdüğü katkısını çoğaltma imkânı tanıyor.

Değişim yaratacak girişimler aranıyor

Mercedes-Benz Türk Ventures; gerçek bir değişim yaratacak ve mobilite dünyasını geliştirecek girişimleri arıyor. Türkiye’de kurulu pazara çıkmış veya çıkma aşamasındaki girişimler ile teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulu teknopark firmaları ve THS 6 seviyesindeki girişimlere “Mobilite dünyasını değiştirecek eksik parça sen misin?” sorusunu soran Mercedes-Benz Türk Ventures, 2022 yılında Mercedes-Benz Türk’ün toplam AR-GE harcamalarının yüzde 2’sini girişimlere yatıracak. Mercedes-Benz Türk Ventures fonu ile girişim ekosistemine aktarılacak tutar, şirketin o yıl gerçekleştirdiği AR-GE harcamalarına bağlı olarak değişebilecek.

Son başvuru tarihi 8 Mayıs

Mercedes-Benz Türk Ventures x Fark Labs Tekmer Hızlandırma ve Yatırım Programı için başvurular 8 Nisan 2022 tarihinde başlayacak, 8 Mayıs 2022 gece yarısına kadar https://www.farklabs.com/mbtventures adresi üzerinden online olarak kabul edilecek. Mayıs ayı sonunda sonuçlanacak ön elemeyi geçen startuplar altı hafta sürecek eğitim ve mentorluk programına katılacaklar. Programı takiben Temmuz ayında gerçekleştirilecek Bootcamp ve Demo Day’in ardından yatırım yapılacak girişimler belirlenecek.

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