Mercedes-Benz Türk’ten PEP katılımcılarına “Dijital Yolculuk” uygulaması

Pandemi döneminde de aktivitelerine aralıksız devam eden Mercedes-Benz Türk, programa katılacak üniversite öğrencilerini online olarak düzenleyeceği aktivitelerle desteklemeyi sürdürüyor.

Mercedes-Benz Türk, 2002 yılından günümüze üniversite öğrencilerine yönelik PEP (Professional Experience Program) adını verdiği yetenek geliştirme programını yürütüyor. Şirket, pandemi sebebiyle bu yılın PEP katılımcılarına özel bir online etkinlik serisi başlatıyor. Tüm aktivitelerin dijital ortamda gerçekleştirileceği programın adı “PEP Online Journey” (“PEP Dijital Yolculuk”) olarak belirlendi. Eylül ayının sonunda 160’a yakın gönüllü katılımcı ile başlayan uygulama, 10 aylık bir süreyi kapsıyor.

Mercedes-Benz Türk, üniversite öğrencilerine tamamı online ortamda yapılacak uygulama ile şirketin işleyişi hakkında bilgilendirmenin yanı sıra yetenek kampları ve mentorluk gibi etkinliklerle kariyer planlamasında da önemli fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda öğrenciler, Pazarlama, Satış, Finans, AR-GE, Üretim gibi birçok departmanı yakından tanıyabilecekleri etkinliklerin yanı sıra vaka çalışmaları ve mülakat simülasyonları ile de kendilerini geliştirme imkânlarına sahip olacaklar. 2020-2021 öğrenim yılı boyunca “PEP Dijital Yolculuk” kapsamındaki öğrenciler, Mercedes-Benz Türk’ün değer zincirinde yer alan üretim faaliyetlerini, şirketin otobüs ve kamyon alanlarında dünya çapındaki AR-GE hizmetlerini, satış ve pazarlama, finans, satınalma, insan kaynakları, kurumsal sosyal sorumluluk, bilgi teknolojileri alanlarındaki çalışmalarını öğrenme şansı elde edecekler. Tüm programın sonunda programı tamamlayan öğrenciler, katılım sertifikası almaya hak kazanacak.

Mercedes-Benz Türk PEP hakkında

Professional Experience Program (PEP), Mercedes-Benz Türk’ün 18 yıldır başarıyla uyguladığı bir yetenek kazanım programıdır. PEP uzun dönem staj programı, 2002 yılından bu yana üniversitelerin son sınıflarında ve yüksek lisansta okuyan öğrencilere iş hayatını öğrenciyken deneyimleme fırsatı sunmaktadır. Değerlendirme merkezi uygulaması, envanter değerlendirmeleri ile ilgi duydukları ve başarılı olabilecekleri alanlara yerleştirilen öğrenciler yarı zamanlı çalışma imkanı elde ediyorlar. Normal uygulamada, PEP stajyerleri okul dışı dönemlerde her gün, okul dönemlerinde ise haftada minimum 2 gün şirket bünyesinde çalışıyorlar. PEP stajyerleri 11 ay süren stajları sürecinde, kendilerine verilen projeler ile yeteneklerini ortaya koyma fırsatı buluyor ve iş hayatını deneyimliyorlar. PEP stajyerleri yıl boyunca çalıştıkları projelerin yanında, İnsan Kaynakları’nın oluşturduğu staj programında bulunan oryantasyon, eğitim programları ve yetenek geliştirme kamplarında uzmanların sürekli desteğini ve danışmanlığını alıyorlar. Mezuniyetlerinden sonra ise, şirketin seçme ve yerleştirme sürecinin aranan adayları olarak Mercedes-Benz Türk’ün kadrosunda yer alma olanağına sahip oluyorlar. Ayrıca programın seçme-yerleştirme aşamaları ve içeriği, değişen iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak güncelleniyor. Bu yıl pandemi sebebiyle programın içeriği online yolculuğa dönüştürüldü. Program, seçim sürecinde başarılı olan adayların gelişimine ve şirketi yakından tanımalarına odaklanan 10 aylık bir yolculuk şeklinde yeniden tasarlandı.