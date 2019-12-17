Mercedes-Benz Türk’ten okullara beş yeni laboratuvar

Türkiye’de eğitimi destekleyen pek çok uzun soluklu projeye imza atan Mercedes-Benz Türk, “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesini 2019 yılında da sürdürürek, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin motor bölümlerinin laboratuvarlarını yenilemeye devam ediyor. Mercedes-Benz Türk’ün, Mercedes-Benz Bayileri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde gerçekleştirdiği proje kapsamında; Taşdelen IMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hatay Samandağ Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gaziantep Şehitkamil Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin laboratuvarları yenilendi.

“Gençlerimizin mesleki gelişimlerine sağladığımız katkı bizleri gururlandırıyor”

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün,” Mercedes-Benz Türk olarak, 2014 yılında Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin elektromekanik laboratuvarlarını tüm gerekli ekipmanlarla donatarak yenilemeye başladık. Projemizi, otomotiv sektöründeki kalifiye personel açığının azaltılması ve otomotiv sektörüne donanımlı personel yetiştirilmesi amacıyla sürdürüyoruz. Oluşturduğumuz özgeçmiş bankasıyla istihdam edilmelerine de katkı sağlıyoruz. 2019 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz 5 yeni laboratuvarlar açılışı ile toplamda yenilediğimiz laboratuvar sayısı 30’a yükseldi. Gençlerimizin mesleki gelişimlerine sağladığımız katkı bizleri gururlandırıyor.” dedi.

Her laboratuvara birer kamyon bağışlanıyor

Proje kapsamında, meslek liselerinde laboratuvar koşullarının iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasının yanı sıra, teknik ve mesleki eğitim alan öğrencilerin sanayinin beklentilerine cevap verecek nitelik ve donanıma ulaşmaları amacıyla eğitimlerin düzenlenmesine de önemli bir katkı sağlanıyor. Mercedes-Benz Laboratuvarları, teknolojik eğitim için özel ekipmanlar ile donatılıyor ve her okula üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek birer adet kamyon bağışlanıyor. Ayrıca, okul yöneticileri ve alan öğretmenleri, Mercedes-Benz Türk A.Ş.‘nin yüksek teknoloji ile üretilen modelleri, girişimcilik ruhu ve kalite sistemleri konusunda bilgilendirilecekler.

2019 yılı sonuna kadar toplam 30 okulun laboratuvarı yenilenerek Mercedes-Benz Laboratuvarları (MBL) adını aldı. Proje kapsamında başladığı günden bugüne kadar Mercedes-Benz Laboratuvarlarında 2000’den fazla öğrenci eğitim aldı; 1000’ yakın öğrenci Mercedes-Benz Türk bayilerinde staj yaptı, 1600 öğrenci mezun oldu ve bunların arasından 105 öğrenci Mercedes-Benz Türk bayilerinde işbaşı yaptı.

Her İşin Başı Eğitim

“Her işin başı eğitim” prensibini benimseyen Mercedes-Benz Türk, sürdürdüğü sosyal sorumluluk çalışmaları ile uzun yıllardır Türkiye’nin çağdaş geleceğine katkıda bulunuyor. Hem şirket içinde hem dışında eğitim ve kişisel gelişimin desteklenmesi, Mercedes-Benz Türk’ün sosyal sorumluluk felsefesinin temelini oluşturuyor.