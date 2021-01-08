Mercedes-Benz Türk’ten 2021’in ilk otobüs teslimatı Asya Tur’a

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüren Asya Tur, 2021’de filosuna 2 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 ekleyerek gücüne güç kattı. İzmit-Kocaeli merkezli Asya Tur, başta Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir olmak üzere onlarca ilde faaliyetlerini 25 adet büyük ve 4 adet küçük otobüs ile sürdürüyor.

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Hasmer Düzce’de yapılan satışın ardından 8 Ocak Cuma günü Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezinde gerçekleştirilen törende, Asya Tur İcra Kurulu Başkanı Niyazi Genç, Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Genç ve Genel Müdürü Uğur Emektar araçlarını, Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü Tolga Bilgisu ve Hasmer Düzce Otobüs Satış Müdürü Yaşar Şahin’den teslim aldı.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü Tolga Bilgisu, tören sırasında yaptığı konuşmada “Mercedes-Benz Türk olarak 2021 yılının ilk teslimatını Asya Tur ile yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Filosunda 4 adet Mercedes-Benz marka otobüs bulunan Asya Tur’un yakın gelecekte bu sayıyı arttırmasına dair görüşmelerimiz sürüyor. 2 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 ile yolcu taşımacılığında güvenlik, konfor ve ekonomik işletim maliyetleri sayesinde daha verimli hizmetler sağlayacağına inandığımız Asya Tur’un sektörde konumunu daha da güçlendireceğini öngörüyoruz. 2021 yılının tüm sektörümüz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını dilerken, bu operasyonda emeği geçen tüm Mercedes-Benz Türk ekibimize, Asya Tur’un değerli yöneticilerine ve Hasmer Düzce çalışanlarına teşekkür ediyorum.” dedi.

Asya Tur İcra Kurulu Başkanı Niyazi Genç; “Genç Tur adıyla 1988 yılında, Onursal Başkanımız Ali Genç tarafından kurulan şirketimiz, titizlikle geliştirdiği öngörüleriyle ve sistemli büyüme planlarıyla Kocaeli ve çevresi başta olmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Hizmet verdiğimiz kurumlar kadar taşıdığımız yolcuların memnuniyetini de ön planda tutmayı ilke edinen kurumsal yapımızı, büyüyen hedeflerimizle yarınlara taşıyoruz. Bu sebeple Genç Tur olarak, 2019 yılının sonunda şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektörüne, Kocaeli’nin dev markası haline gelen Asya Tur’u bünyemize katarak giriş yaptık. Asya Tur, tüm Türkiye’nin tanıdığı renk ve logo ancak yeni hizmet anlayışıyla 12 Haziran 2020’de yeniden seferlerine başladı. İşlerimizi büyütmek hedefiyle çıktığımız bu yolda, filomuzdaki araçları Mercedes-Benz’e çevirerek hem kaliteli hizmet hem de işletme maliyetlerini düşürmek gayesindeyiz. İnanıyoruz ki, Asya Tur’un büyüme ivmesi, Mercedes-Benz Türk ile olan iş birliği sayesinde hızlanacaktır. İstanbul-Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen araçlarımızda ve satışında emeği geçen tüm Mercedes-Benz Türk çalışanlarına, Hasmer’in değerli ekibine ve Mercedes-Benz Türk yöneticilerine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Tourismo ile konfor ve güvenlik ön planda

Hem sürücüsüne hem de yolcularına en üst düzeyde konfor sunan Tourismo modellerinde çift bölge (dual zone) kontrollü klima sistemi otobüsün içerisindeki atmosferi daha da konforlu hale getiriyor. Isıtma ve iklimlendirme için kullanılan ön ve arka kontrol bölgeleri, aracın içinde homojen bir sıcaklık dağılımı sağlayarak, yolcuların rahat bir seyahat yapmalarına olanak tanıyor. Ayrıca Tourismo’nun güvenlik ve sürüş destek sistemleri sayesinde, yolcuların güvenliği en üst düzeyde sağlanıyor. Bu özelliklerden bazıları şu şekilde: