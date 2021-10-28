Mercedes-Benz Türk’te yeni atamalar

Mercedes-Benz Türk yönetim ekibinde gerçekleştirilen yeni atamalar doğrultusunda, 1 Ekim 2021 tarihi itibar ı yla yöneticiler yeni görevlerini üstlenmeye başladı.

Şirket içi rotasyona destek veren Mercedes-Benz Türk, iş ilanlarını öncelikle kendi insan kaynağına bildirerek, çalışanlar lehine olacak kararları almak için özen gösteriyor.

Barış Sever

Barış Sever, BusStore Grup Müdürü olarak atandı

2014 yılından bu yana Mercedes-Benz Türk Müşteri Hizmetleri - Kamyon Teknik Grup Müdürü görevini yürüten Barış Sever, 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla BusStore Grup Müdürü görevini Oytun Balıkçıoğlu’ndan devralıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nden mezun olan ve yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Barış Sever, 2001 yılında Mercedes-Benz Türk bünyesinde Satış Sonrası Hizmetler Ürün Mühendisi olarak göreve başlayarak, sırasıyla Yedek Parça Sipariş Yönetimi Birim Müdürü, Yedek Parça Ambar Yönetimi Birim Müdürü olarak görev yaptı. 2014 yılında da Satış Sonrası Hizmetler Garanti ve Kamyon Teknik Operasyonları Grup Müdürlüğü görevini üstlendi.

Oytun Balıkçıoğlu

Oytun Balıkçıoğlu, TruckStore Grup Müdürü olarak atandı

2016 yılından bu yana BusStore Grup Müdürü görevini yürüten Oytun Balıkçıoğlu, 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla TruckStore Grup Müdürü görevini Kıvanç Aydilek’ten devralıyor. Avusturya Lisesi’nin ardından 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Oytun Balıkçıoğlu, Mart 2004’te Mercedes-Benz Türk bünyesinde Bayi Ağı Geliştirme Departmanında/İş Yönetimi, Süreç ve Sistem uzmanı olarak göreve başlayarak, 2009’da aynı departmanda Birim Yöneticisi, 2012’de de grup müdürlüğü ve 2016’da BusStore Satış ve Pazarlama Müdürü görevlerini üstlendi. Oytun Balıkçıoğlu, TruckStore Grup Müdürü görevinin yanı sıra Dijital Dönüşüm Ofisi Yöneticiliği ve Dijital Veri Yöneticisi görevlerini de Mercedes-Benz Türk içinde sürdürüyor.

Kıvanç Aydilek

Kıvanç Aydilek, Mercedes-Benz Türk Müşteri Hizmetleri - Otobüs Pazarlama Grup Müdürü olarak atandı

2016 yılından bu yana TruckStore Grup Müdürü görevini yürüten Kıvanç Aydilek, 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Mercedes-Benz Türk Müşteri Hizmetleri - Otobüs Pazarlama Grup Müdürü görevini Özgür Taşgın’dan devralıyor. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olan Kıvanç Aydilek, 2006 yılında Otomobil Bayi Yönetim Projesi-Satış Süreçleri Uzmanı olarak Mercedes-Benz bünyesine katıldı. 2009’da Bayi Ağı Geliştirme Birim Müdürü ve 2012’de Bayi Ağı Geliştirme Grup Müdürü olan Kıvanç Aydilek, 2016’da TruckStore Grup Müdürü olarak görev yaptı.

Özgür Taşgın

Özgür Taşgın, Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü olarak atandı

2019 yılından bu yana Mercedes-Benz Türk Müşteri Hizmetleri - Otobüs Pazarlama Grup Müdürü görevini yürüten Özgür Taşgın, 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürlüğü görevini devralıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği’nde lisansını ve Marmara Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayan Özgür Taşgın, 2003’te Kalite Güvence Mühendisi olarak Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda göreve başladı. Özgür Taşgın, 2009 yılında Kalite Güvence Birim Müdürlüğü ve 2016’da Pazarlama Merkezi Otobüs SSH Teknik Operasyonlar Grup Müdürlüğü görevlerinden sonra 2019 yılında Pazarlama Merkezi Otobüs SSH Pazarlama Grup Müdürü oldu.

Mehmet Karal

Mehmet Karal, Mercedes-Benz Türk Müşteri Hizmetleri - Kamyon Teknik Grup Müdürü olarak atandı

2018 yılından bu yana Avustralya/Yeni Zelanda ve Pasifik Bölgesi Ülke Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Karal, 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Mercedes-Benz Türk Müşteri Hizmetleri - Kamyon Teknik Grup Müdürü görevini Barış Sever’den devralıyor. Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde lisansını, Yeditepe Üniversitesi’nde Pazarlama Yönetiminde MBA yüksek lisansını tamamlayan Mehmet Karal, 2002 yılında Mercedes-Benz Türk bünyesinde Yedek Parça Pazarlama bölümünde göreve başladı. 2002-2007 yıllarında Satış Sonrası Hizmetler bünyesinde çeşitli görevler üstlendikten sonra, 2007 yılında Otobüs ürün grubu bünyesinde Ortadoğu, Afrika ve İran Satış Sonrası Hizmetler Servis Müdürlüğü, 2013 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika Otobüs Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü ve 2018 yılında ise Avustralya/Yeni Zelanda ve Pasifik Bölgesi Ülke Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Mercedes-Benz Türk, şirket içi rotasyona inanıyor

İnsan Kaynakları vizyonundaki en önemli iki kavram, çalışan deneyimi ve bunu hedeflenen seviyeye ulaştıracak insan yönetimi süreç altyapısı olan Mercedes-Benz Türk, bu doğrultuda şirket içi rotasyona da büyük destek veriyor. İş ilanlarını öncelikle kendi çalışanlarına bildiren marka, bu sayede çalışanlarına rotasyon imkanı da tanıyor. Bulunduğu pozisyondan farklı bir alanda deneyim kazanmak ve kendini geliştirmek isteyen tüm çalışanlar kurum içi rotasyon imkanlarından yararlanabiliyor.