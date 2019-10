Mercedes-Benz Türk’e 2 Stevie ödülü birden

Mercedes-Benz Türk, iki yeni uluslararası ödül kazanarak başarılarına yenilerini ekledi. Uluslararası işletmelerin kendi alanlarındaki başarılı çalışmalarının yarıştığı Stevie Ödülleri’nden iki kategoride ödül kazanan Mercedes-Benz Türk, Hack.İstanbul etkinliği ile ‘Konferanslar & Etkinlikler-Teknoloji Kategorisi’nde Altın Stevie’nin sahibi olurken, 2019 yılını karşılarken şirket çalışanlarının oynadığı ve şirket içerisindeki çeşitlilik, tutku ve bağlılığa vurgu yaptığı yılbaşı filmi ‘Orchestra’ ile de ‘İç İletişim Kategorisi’nde Bronz Stevie’ye layık görüldü. 19 Ekim’de Viyana’da gerçekleştirilen törene ödüllerini almak üzere Mercedes-Benz Türk İşgücü Yönetimi Grup Müdürü Başak Demiryumruk Dikici ve ekibi ile Mercedes-Benz Türk Küresel IT Çözümleri Merkezi Strateji ve Performans Grup Müdürü Deniz Köksal katıldı.

Hack.İstanbul etkinliği ilk yılında ödül kazandı

Mercedes-Benz Türk’ün, inovasyon ve yaratıcılığa verdiği değeri gözler önüne serdiği ilk hackathon etkinliği olan HACK.ISTANBUL 1-2 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenmişti. Türkiye’nin potansiyeline inanarak, geleceğe gidilen yolculukta toplumla beraber yürümenin ve birlikte yenilikleri geliştirmenin gücüne inanan şirket, düzenlediği hackathon konusunu ‘Discover the Future of Mobility’ olarak belirlemişti. Toplam 1.300’den fazla başvuru alınan HACK.ISTANBUL’da 13 takımda yer alan 55 öğrenci ve genç profesyonel, iki gün boyunca 24 saat aralıksız olarak geleceğin mobilite çözümlerine odaklandılar. Yarışmada ilk 3’e girenlere toplamda 37.500 TL’lik para ödülü, takım üyelerinin her birine Ruspberry Pi B Plus ve ayrıca birinci olan takıma Stuttgart’taki Mercedes-Benz Müzesi ve Daimler A.G. Sindelfingen Fabrika gezisi hediye edilmişti.

Hack.Istanbul etkinlik videosu için: https://www.youtube.com/watch?v=4GWLMPdZQ-Y

Orkestra yılbaşı videosu için: https://www.youtube.com/watch?v=4z1k9LUyHMs

Mercedes-Benz Türk Hakkında

1967 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başlayan, bugün ülkenin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, 1.2 milyar avroya ulaşan yatırımı ve yaklaşık 7.000 çalışanıyla ile yarım asrı aşkın süredir ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlıyor ve faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmetlerini, üretim süreçlerini ve kullandığı teknolojiyi sürekli yenileyen Mercedes-Benz Türk, her yıl tesis ve fabrikalarına yönelik yatırımlarına devam ediyor.

Türkiye’de 52 yılı geride bırakan şirket, ülke ekonomisi ve kalkınmasına sağladığı katkının yanı sıra; eğitim, kültür & sanat, girişimcilik ve spor alanlarında yürüttüğü birbirinden farklı sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluk faaliyetleri ile de toplumun gelişimine katkı sağlıyor ve iyi bir kurumsal vatandaş olmaya devam ediyor.

"Stevie Ödülleri" nedir?

Stevie Uluslararası İş Ödülleri 2002 yılından bu yana uluslararası şirket ve organizasyonları yıl içinde gösterdikleri performans ve sosyal hayata yansıyan pozitif katkıları çerçevesinde ödüllendiren, dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alıyor. Ödülleri veren Stevie Ödülleri kuruluşunun merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde olup kuruluş yedi farklı Stevie Ödülleri yarışması düzenliyor. Uluslararası Stevie Ödülleri 2018 yılının Ekim ayında Londra, İngiltere’de yapılan bir ödül töreniyle 50’den fazla ülkeden çeşitli kuruluşlara ve bireylere verilmişti. 2019’daki ödül töreni ise Viyana’da düzenlenerek ödüller sahiplerine teslim edildi.