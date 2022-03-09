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Mercedes-Benz Türk, yüksek kaliteli hizmetini kaporta ve boya işlemlerinde de sunuyor

• Otobüs ve kamyonlarının kaporta ve boya işlemlerini Mercedes-Benz Türk’ün yetkili servislerinde gerçekleştiren müşteriler, fabrika çıkışında olduğu gibi tüm güvenlik, performans ve konfor özelliklerini güvence altına alıyorlar. • Onarım işlemlerinde kullanılan orijinal yedek parçalar sayesinde Mercedes-Benz Türk müşterileri ilk günkü güven ve konforla yola devam ediyorlar. • Yetkili servislerde eğitimli ve sertifikalı uzman teknisyenler tarafından yapılan kaporta ve boya işlemleri, hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Otovitrin 09.03.2022, 11:06
Mercedes-Benz Türk, yüksek kaliteli hizmetini kaporta ve boya işlemlerinde de sunuyor

Türkiye otobüs ve kamyon sektörünün geleneksel lideri olan Mercedes-Benz Türk, satış sonrası hizmetleri ile de sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Yetkili servislerindeki bakım ve onarım kalitesini teknolojik yeniliklere paralel olarak her geçen gün artıran şirket; Daimler Truck’ın global standartlarına uygun olarak, Mercedes-Benz kalitesine yakışan satış sonrası hizmetlerini sunma hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor.

Yetkili servislerinde tamir edilen araçların onarım kalitesine büyük bir önem veren Mercedes-Benz Türk, kaporta ve boya işlemleri ile de müşterilerine üst düzey bir hizmet kalitesi sunuyor. Otobüs ve kamyonlarının kaporta ve boya işlemlerini yetkili servislerde gerçekleştiren müşteriler, fabrika çıkışında olduğu gibi tüm güvenlik, performans ve konfor özelliklerini güvence altına alırken araçlarının 2.El değerini de koruyabiliyorlar. Yetkili servislerde onarım gören parçalar, Mercedes-Benz Türk’ün 1 yıl yedek parça ve işçilik garantisi kapsamına da dâhil ediliyor.

Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tolga Bilgisu, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Daimler Truck’ın global standartlarına uygun, Mercedes-Benz kalitesine yakışan satış sonrası hizmetleri müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz. Yetkili servislerimizde eğitimli ve sertifikalı uzman teknisyenler tarafından yapılan kaporta ve boya işlemlerimiz ile, araçlarımızın fabrika çıkışında olduğu gibi üst düzey güvenlik, performans ve konforu müşterilerimize sunuyoruz."

Mercedes-Benz Türk, araçların Türkiye’de üretilmesinin sağladığı avantaj sayesinde, ihtiyaç duyulan karoseri parçaları Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda araca özel olarak en hızlı şekilde üretiyor. Mercedes-Benz Türk’ün yedek parça ambarındaki stok seviyesi yakından takip ediliyor ve parçalar hızlıca sipariş ediliyor. Böylece, ihtiyaç duyulan parçaların tedariki Mercedes-Benz Türk tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek bayilere iletiliyor ve araçların onarım süreçleri tamamlanıyor. Bu da araçların serviste kalma sürelerinin önemli bir oranda kısalmasını sağlıyor. Tüm bakım ve onarım çalışmalarının orijinal yedek parça ile gerçekleştirilmesi sayesinde, Mercedes-Benz Türk müşterileri ilk günkü güven ve konforla yola devam ediyorlar.

Kaporta ve boya işlemleri, eğitimli ve sertifikalı uzman teknisyenler tarafından yapılıyor

Mercedes-Benz Türk, yetkili servislerinin hizmet kalitesindeki yüksek standardı korumak için çalışanlarının eğitimine de büyük bir önem veriyor. Yetkili servislerdeki kaporta ve boya teknisyenleri, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Pazarlama Merkezi Eğitim Bölümleri’nde “Mercedes-Benz Kaporta Boya Teknisyenliği” eğitimi alıyorlar. Yetkili servislerde eğitimli ve sertifikalı uzman teknisyenler tarafından yapılan kaporta ve boya işlemleri, hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Her koşulda müşterilerinin yanında olmayı ilke edinen Mercedes-Benz Türk, yaygın servis ağı ile kazalara hızlı şekilde müdahale edilmesi konusunda da müşterilerini yalnız bırakmıyor. Mercedes-Benz Türk, herhangi bir kaza anında müşterilerinin çekici & kurtarıcı hizmeti ile iletişim kurmasına yardımcı olarak araçlarının yetkili servislere alınmasını sağlıyor.

Kazalı araçların en hızlı, kaliteli ve seyir güvenliğinin ilk günkü gibi korunarak onarıldığı yetkili servislerde, otobüs ön cam değişimleri 4 saat gibi kısa bir sürede yapılıyor. Ön cam değişimlerinin yetkili servislerde yapılmasının önemine dikkat çeken Mercedes-Benz Türk, Euro 6 kamyon ve otobüslerin ön camında bulunan yağmur, ışık sensörü ve şerit takip asistanının doğru bir şekilde çalışmasının orijinal ön cam kullanımı ile mümkün olduğunun altını çiziyor. Aracın seyir ve yolcu güvenliği için söz konusu sensörlerin sürekli devrede olması büyük bir önem taşıyor.

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